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İsrailli Yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Su Zehirlemesi Sonucu Koyunlar Telef Oldu

İsrailli yerleşimcilerin Eriha'da içme suyunu zehirlemesi sonucu 72 koyun telef oldu.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:05
İsrailli Yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Su Zehirlemesi Sonucu Koyunlar Telef Oldu

Batı Şeria'da Su Saldırısı

İsrailli yerleşimcilerin, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha şehrinde, "Arab el-Melihat" adlı topluluğa ait içme suyunu zehirlemesi sonucu 72 koyun telef olmuştur.

Olayın Ayrıntıları

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü Başkanı Hasan Melihat, bu olayın Filistinli çiftçilere yönelik sürekli bir tehdit olduğuna dikkat çekti. Cuma gecesi gerçekleşen su zehirleme eylemi, Filistinli kardeşler Muhammed ve Ali Melihat'ın 72 koyununun telef olmasına neden oldu."Bu saldırı, yerleşimcilerin çiftçileri zorla topraklarından etmeye çalışma çabasının bir parçası" diyen Melihat, bedevi topluluklarının da bu baskılara maruz kaldığını ifade etti.

Yerleşimci Saldırıları ve Sonuçları

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren yerleşimci saldırıları, 19 Filistinlinin ölümüne ve 785'ten fazla kişinin yaralanmasına yol açmıştır. Ayrıca, 26 bedevi topluluğunun yerinden edilmesi gibi olaylar da yaşanmıştır.

İsrail hükümeti ise Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinde 720 binden fazla yerleşimcinin yaşadığını bildirmektedir.

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