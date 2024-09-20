İsrailli Yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Suya Erişim Engeli

İsrailli Yerleşimcilerin Saldırısı Batı Şeria'da Su Krizine Yol Açtı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Filistinli köylere yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucu, İsrailli yerleşimciler su kaynaklarına erişimi engelledi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nden Açıklama

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER), yaptığı yazılı açıklamada, Nablus ilinin doğusundaki Beyt Furik bölgesinde, İsrail askerlerinin koruması altında bir grup yerleşimcinin, Hirbetu Tana köyüne saldırdığını duyurdu.

Açıklamada, yerleşimcilerin Filistinlilerin Hirbetu Tana bölgesindeki su kaynağından faydalanmalarını engellediği ifade edilirken, daha önce de Ayn et-Tahta kaynağının kontrolünü ele geçirdikleri belirtildi.

Suya Erişim, Tarım ve Hayvancılığı Tehdit Ediyor

Örgüt, yerleşimcilerin uzun yıllar boyunca Filistinli çobanlar, çiftçiler ve arazi sahiplerini sudan mahrum bıraktığını, bu durumun da göç etmelerine neden olduğunu vurguladı.

Bu tür olaylar, yerel halkın yaşam şartlarını daha da zorlaştırarak barış süreçlerini tehlikeye atıyor.