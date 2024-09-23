İsrailli Yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Yıkım Faaliyetleri

İsrailli Yerleşimcilerin Yıkım Faaliyetleri Sürüyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrailli yerleşimcilerin ordu korumasında gerçekleştirdiği yıkım faaliyetleri ve saldırılar artarak devam ediyor. Filistin topraklarının gasbedilmesiyle ilgili son gelişmeler, bölgedeki tansiyonu yükseltiyor.

Önemli Olaylar ve Gözaltılar

Tubas Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Beşarat, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, yerleşimcilerle birlikte Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi'nde baskın düzenlediğini belirtti. Beşarat, Berdela köyüne yapılan baskında, tarımsal sera kurulumunun engellendiğini ve Filistinli Abdullah Bessam Ali Fakha isimli bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Bedevi Hakları ve Yerleşimci Saldırıları

Hasan Melihat, Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı olarak, çok sayıda yerleşimcinin, ordu korumasında Arab Melihat topluluğuna baskın düzenleyerek kutlama yaptığını kaydetti. Bu durumun, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi için oluşturulan bir kontrol planının parçası olduğunu ifade etti.

Hayvanların Zehirlenmesi ve Tarımsal Destek Eksikliği

Batı Şeria'nın El Halil bölgesinde, silahlı İsrailliler tarafından yapılan bir saldırıda Kiryat Arba yerleşimi yakınlarında, Filistinli Ebu Annan Cabari'ye ait üç koyun zehirlenerek telef oldu. Tanıkların ifadesine göre, bu tür saldırılar ve tarımsal sabotajlar yerleşimcilerin gaspçı tavırlarını göstermekte.

Hafriyat Çalışmaları Devam Ediyor

Ramallah'ın Um Safa köyünde, İsrailli yerleşimcilerin hafriyat çalışmaları sürmektedir. Um Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, buldozerlerin hafta sonu itibarıyla tekrar çalışmalara başladığını ve amaçlanan arazinin 500 dönüm olduğunu açıkladı. Sabah, yerleşimcilerin kurdukları çadırların çevresinde güvenlik önlemleri aldığını vurguladı.

Sonuçlar ve Uluslararası Reaksiyon

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı veriler, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrailli yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 19 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 785'ten fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, bu süreçte 26 Arap yerleşim yeri tahliye edilmiştir.

Uluslararası hukuk gereği, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yerleşim yerleri yasa dışı olarak kabul edilmektedir. İsrail'in bu bölgelerde 720 binden fazla yerleşimci yaşadığı tahmin edilmektedir.