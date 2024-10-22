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İsrailli Yerleşimcilerin El Halil ve Selfit'teki Baskınları

İsrailli yerleşimciler El Halil ve Selfit'te Filistin topraklarına yönelik saldırılar düzenliyor, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 20:32
İsrailli Yerleşimcilerin El Halil ve Selfit'teki Baskınları

İsrailli Yerleşimcilerin Filistin Topraklarına Yönelik Baskınları

Filistin topraklarını işgal eden İsrailli fanatikler, El Halil kentine baskın düzenleyerek bölgedeki gerilimi artırdı. Yüzlerce İsrailli, Sukot Bayramı vesilesiyle El Halil'in Eski Şehir bölgesine girdi.

Baskınlarda Ordu İlgisi

El Halil'deki aktivist Bedir et-Temimi, AA muhabirine verdiği demeçte, bu baskınların İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştiğinin altını çizdi. Temimi, "Baskınlar esnasında yerel halk ve ticari işletmeler ciddi şekilde zarar görüyor," dedi.

Temimi, sözlerine şöyle devam etti: "İsraillilerin tatili, yerel halk için bir kabusa dönüşüyor. Geçiş yolları kapatılıyor, evlere ulaşım engelleniyor. Bu durum, şehirdeki Yahudi yerleşimini desteklemek ve Filistinlileri bölgeden uzaklaştırmak için bir zemin hazırlıyor."

Selfit'te Yeni Bir Yerleşim Birimi Kuruldu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Ferha köyünde, İsrailli yerleşimcilerin yeni bir yerleşim birimi kurdukları bildirildi. Ferha Köy Meclisi Başkanı Mustafa Hammad, yeni yerleşim biriminin bedevi toplulukları ve bir su kaynağının bulunduğu önemli bir alan üzerinde inşa edildiğini belirtti.

Hammad, yeni yerleşim biriminin, yaklaşık 1250 dönüm alanı kaplayan "Ariel" yerleşim yerinin bir uzantısı olduğunu vurguladı. Bu durum, bölgedeki zeytin ağaçları dikili 800 dönümlük arazi için büyük bir tehdit oluşturmakta.

Artan Saldırılar ve Kaybedecekler

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrailli yerleşimciler 2 bin 777 saldırı gerçekleştirerek, 19 Filistinlinin ölümüne ve 1636 kişilik 28 bedevi topluluğun göç zorunda kalmasına neden oldu.

Yine bu tarih aralığında, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleşen saldırılarda 166’sı çocuk olmak üzere, toplam 760 Filistinli yaşamını yitirdi.

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