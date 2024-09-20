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İsrailli Yerleşimcilerin Filistinlilere Yönelik Saldırıları Sürüyor

El Halil'de İsrailli yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere ait koyunlara el koyması, bölgedeki gerilimi artırıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 02:21
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 02:21
İsrailli Yerleşimcilerin Filistinlilere Yönelik Saldırıları Sürüyor

Yerleşimcilerin Saldırıları Devam Ediyor

İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil ili Mesafir Yatta bölgesinde, Filistinlilere ait koyunları zorla aldılar.

Olayın Detayları

Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail ordusunun koruması altındaki silahlı yerleşimciler, Filistinli ailelerin evlerine baskın düzenleyerek, evde bulunan eşyaları tahrip etmiş ve aile bireylerini alıkoymuştur. Özellikle, Filistinli çiftçiler Ali Sabah ve Abdulmuhsin Reşid'in ailelerine yönelik uygulanan bu şiddet, bölgedeki gerginliği artırmıştır.

Resmi Hoşgörü İddiaları

Filistinliler, İsrailli yetkililerin işgal altındaki topraklarda yerleşim yerlerini kurma çabaları kapsamında yerleşimcilere karşı duyarsız kaldığını belirtiyor. Yapılan açıklamalara göre, 7 Ekim 2023 sonrası gerçekleşen yerleşimci saldırıları 19 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve 785'ten fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştur.

Yerleşimcilerin Sayısı Artıyor

İsrail’in verilerine göre, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim yerlerinde 720 binden fazla yerleşimci yaşamaktadır. Bu durum, Filistinlilere yönelik artan baskı ve toprak kaybı konusundaki endişeleri derinleştiriyor.

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