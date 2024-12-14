İsrailli Yetkili: Gazze'de Ateşkes Anlaşması Bu Yıl Sonuna Kadar Sağlanabilir

İsrailli Yetkiliden Önemli Açıklama

İsrailli üst düzey bir yetkili, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında bu yıl sonuna kadar Gazze'de bir ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanabileceğini duyurdu.

Ateşkes ve Esir Takası İçin Umut Var

Kanal 12'de yer alan habere göre, ismi açıklanmayan bu yetkili, Hamas ile İsrail arasında süren dolaylı müzakerelerin aralık ayı sonuna kadar bir anlaşma ile sonuçlanabileceğini ifade etti.

Yetkili, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin ABD'li yetkililer tarafından belirlenen takvimin mantıksız olmadığını belirterek, "Neredeyse her gün yavaş yavaş ilerleme kaydediliyor" sözlerini kullandı.

ABD'nin Rolü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 12 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ay sonuna kadar varılabileceği inancını dile getirmişti.

Sullivan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun esir takası ve Gazze'de ateşkes için ABD'nin 47. Başkanı seçilecek Donald Trump'ın göreve gelmesini beklemediğini vurgulayarak, "(Netanyahu) Anlaşmaya hazır" ifadesini kullandı.