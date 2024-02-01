İsrailli yetkililerden atak: Netanyahu'nun görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdular

Bir grup askeri yetkili dahil, İsrail'deki bazı kişiler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "sağlık durumunun bozulduğunu" ve "kişisel çıkarlarını ülke yararının önüne koyduğunu" ileri sürerek Yüksek Mahkemeye başvurdu ve görevden uzaklaştırılmasını istedi.

İsrailli yetkililerden atak: Netanyahu'nun görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdular
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Eski Savunma Bakanı Moşe Ya'alon ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz gibi 9 kişi, Netanyahu'nun görevden uzaklaştırılması talebiyle İsrail Yüksek Mahkemesine başvurdu. Haaretz gazetesi bu haberi duyurdu.

Dilekçede, Netanyahu’nun başbakan olarak devam etmesinin "mümkün olmadığı" belirtildi. Dilekçede Netanyahu'nun ceza davalarıyla uğraşırken "ülke yararını gözetmediği" ifade edildi.

Dilekçede, Netanyahu’nun kişisel çıkarlarını ülkenin, halkın, Gazze’de esir tutulan İsrailliler ve yakınlarının yararının önüne koyduğu iddia edildi. Ayrıca, Başbakanın sağlık sorunları yaşadığı ve bu nedenle görevi bırakması gerektiği vurgulandı.

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