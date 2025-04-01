İsrailli Yetkililerden Türkiye'ye Sert Mesaj: Suriye'deki Askeri Üs Tehdit

İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Askeri Varlığını Tehdit Olarak Görüyor

İsrailli güvenlik yetkilileri, Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma ihtimalinin İsrail için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu belirtti. The Jerusalem Post'un aktardığına göre, bu konu ile ilgili yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin Suriye topraklarındaki etkinliğinin artırılmasının, İsrail'in operasyon özgürlüğünü kısıtlayabileceği ifade edildi.

Bir İsrail güvenlik yetkilisi, “Eğer Suriye'de bir Türk hava üssü kurulursa bu, İsrail'in operasyon özgürlüğünü baltalayacaktır. Bu nedenle, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı, kesinlikle karşı çıktığımız bir gelişmedir.” şeklinde konuştu.

Suriye Üzerindeki Endişeler Artıyor

Yetkili, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, ülkeye yönelik işgali durdurmak adına attığı adımlardan dolayı endişe duyduklarını belirterek, “Suriye’deki hava saldırılarının engellenmemesi mesajı vermek için T4 üssünü bombaladık.” dedi.

Ayrıca, Suriye lideri Şara'nın yaptırımları kaldırma çabalarının, Türkiye tarafından da desteklendiği vurgulandı. Haberde, İsrail'in siyasi ve güvenlik yetkililerinin, Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurma olasılığı nedeniyle önemli güvenlik toplantıları düzenlediği kaydedildi.

Ohad Tal'dan Sert Açıklama

Öte yandan, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Üyesi Ohad Tal, X hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'yi “düşman bir devlet” olarak nitelendirdi ve Türk Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi. Tal, İsrail'in Türkiye'nin Suriye'ye yerleşmesini engellemesi gerektiğini savunarak, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile ittifakını güçlendirmesi gerektiğini ileri sürdü.

İsrail'in Suriye'deki Askeri Harekâtları

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde işgalini derinleştirmeye devam ediyor. 8 Aralık 2023'te, buraya bitişik olan tampon bölgeyi işgal eden İsrail, bu işgali başkent Şam'a 20 kilometre kadar ilerleterek sürdürdü.

1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile belirlenen tampon bölge sınırları, İsrail'in işgalleriyle tehdit altında bulunuyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağını belirtmiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak bu bölgenin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştur.