İsrailliler Batı Şeria’da 3 Aracı Yaktı, 150 Zeytin Ağacı Söküldü

Batı Şeria’da İsrailli saldırganlar 3 aracı yakıp yaklaşık 150 zeytin ağacını kökünden söktü; saldırılar sonucu binlerce olay ve çok sayıda zarar kayda geçti.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 13:21
İsrailliler Batı Şeria’da 3 Aracı Yaktı, 150 Zeytin Ağacı Söküldü

İsrailliler Batı Şeria’da 3 Aracı Yaktı, 150 Zeytin Ağacı Söküldü

Olayın detayları ve bölgesel etkiler

Yerel kaynaklara göre, İsrailli saldırganlar işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri eylemlerde 3 aracı ateşe verdi ve Filistinlilere ait yaklaşık 150 zeytin ağacını kökünden söktü.

Nablus’un güneydoğusundaki Mecdel Beni Fadıl köyüne düzenlenen saldırıda, saldırganların Filistinlilerin ev duvarlarına İbranice semboller yazdığı ve iki aracı ateşe verdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığı bilgilere göre, Batı Şeria’nın merkezi Ramallah’ın doğusundaki Taybe köyünde de Filistinlilere ait bir araç ateşe verildi.

Ramallah’ın doğusundaki Mugayyir köyüne saldıran yerleşimciler, Sehl Merc Seyi bölgesinde bulunan yaklaşık 150 zeytin ağacını kökünden söktü. Aynı bölgede İsrailli yerleşimcilerin Um Safa köyüne yönelik saldırılarında birçok bal kovanı tahrip edildi.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verileri, İsrailli sivillerin son iki yılda Batı Şeria’da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdiğini; bu saldırılarda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 33 Filistinli Bedevi topluluğunun yerinden edildiğini kaydediyor.

Olaylar hakkında bilgi veren kaynaklar, bölgede artan gerginliğin yerel halk üzerinde ciddi maddi ve psikolojik etkiler bıraktığını bildiriyor.

İsrail askerlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimciler, El-Halil’in güneyindeki Soba köyünde...

İsrail askerlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimciler, El-Halil’in güneyindeki Soba köyünde zeytin hasadı yapan Filistinli ve uluslararası aktivistlere saldırdı. Aralarında Ayrım Duvarı ve Yerleşim Bakanı Muayyad Şaaban’ın da bulunduğu grup, saldırının ardından askerler tarafından bölgeden zorla uzaklaştırıldı ve zeytin toplama çalışmalarını sürdürmeleri engellendi.

İsrail askerlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimciler, El-Halil’in güneyindeki Soba köyünde...

İLGİLİ HABERLER

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Abdi Bulut Kilis'te Kabri Başında Anıldı
2
Osaka Expo 2025: Sağlık Hizmetleri ve Robotik Pavyonlar İlgi Odağı
3
İstanbul AVM Mağazaları Bir Günlük Kazançlarını Gazze'ye Bağışladı
4
İsrailliler Batı Şeria’da 3 Aracı Yaktı, 150 Zeytin Ağacı Söküldü
5
Erzurum'da 40 Şehit, Gazi ve Polis Çocuğu Palandöken ile Narman-Uzundere'yi Gezdi
6
Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı: "Okuyan Aile, Düşünen Nesil" temasıyla 100 yayınevi, 75 yazar
7
Trakya'da Su Kayıpları: Şehir Şebekelerinde Kayıp-Kaçak Yüzde 40

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?