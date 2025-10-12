İsrailliler Batı Şeria’da 3 Aracı Yaktı, 150 Zeytin Ağacı Söküldü

Olayın detayları ve bölgesel etkiler

Yerel kaynaklara göre, İsrailli saldırganlar işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri eylemlerde 3 aracı ateşe verdi ve Filistinlilere ait yaklaşık 150 zeytin ağacını kökünden söktü.

Nablus’un güneydoğusundaki Mecdel Beni Fadıl köyüne düzenlenen saldırıda, saldırganların Filistinlilerin ev duvarlarına İbranice semboller yazdığı ve iki aracı ateşe verdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığı bilgilere göre, Batı Şeria’nın merkezi Ramallah’ın doğusundaki Taybe köyünde de Filistinlilere ait bir araç ateşe verildi.

Ramallah’ın doğusundaki Mugayyir köyüne saldıran yerleşimciler, Sehl Merc Seyi bölgesinde bulunan yaklaşık 150 zeytin ağacını kökünden söktü. Aynı bölgede İsrailli yerleşimcilerin Um Safa köyüne yönelik saldırılarında birçok bal kovanı tahrip edildi.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verileri, İsrailli sivillerin son iki yılda Batı Şeria’da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdiğini; bu saldırılarda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 33 Filistinli Bedevi topluluğunun yerinden edildiğini kaydediyor.

Olaylar hakkında bilgi veren kaynaklar, bölgede artan gerginliğin yerel halk üzerinde ciddi maddi ve psikolojik etkiler bıraktığını bildiriyor.

İsrail askerlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimciler, El-Halil’in güneyindeki Soba köyünde zeytin hasadı yapan Filistinli ve uluslararası aktivistlere saldırdı. Aralarında Ayrım Duvarı ve Yerleşim Bakanı Muayyad Şaaban’ın da bulunduğu grup, saldırının ardından askerler tarafından bölgeden zorla uzaklaştırıldı ve zeytin toplama çalışmalarını sürdürmeleri engellendi.