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İsrailliler Batı Şeria'da 3 Filistinli Çiftçiyi Yaraladı

İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinli çiftçiyi yaraladı. Olay, Ramallah'ın Silvad köyünde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 19:31
İsrailliler Batı Şeria'da 3 Filistinli Çiftçiyi Yaraladı

İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah kentinde gerçekleştirilen saldırılar, yaşanan gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu saldırısında 3 Filistinli çiftçi yaralandı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Filistinlilerin arazileri üzerinde kurulan 'kaçak yerleşim birimi'nden gelen İsraillilerin, Silvad köyüne düzenlediği bu saldırı, bölgedeki tansiyonu artırdı. Bir güvenlik yetkilisi, Filistinli çiftçilerin kendilerine taş attıkları iddiasını öne sürerek, olayın Filistin mülkiyetinde olan bir arazide gerçekleştiğini vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli'nin Filistin topraklarını gasbettiği biliniyor. Uluslararası hukuka göre bu tür gasplar yasadışı olarak değerlendirilmektedir.

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı bildirilmektedir.

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