İsrailliler Batı Şeria'da 7 Yeni Kaçak Yerleşim Birimi Kurdu

İsrailli işgalci güçlerin, Batı Şeria'da son altı ay içerisinde yedi kaçak yerleşim birimi inşa ettiği duyuruldu. Filistin topraklarındaki bu gelişme, bölgede yaşanan gerginlikleri yeniden artırma potansiyeli taşıyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın 'B' bölgesinde beklenmedik bir şekilde yeni yerleşim birimlerinin ortaya çıktığına dikkat çekildi. Açıklamaya göre, inşa edilen bu yerleşim birimlerinden beşi, Beytullahim kentinin doğu ve güneydoğusunda geniş alanlara yerleştirildi.

Öte yandan, Batı Şeria'nın orta kesimlerinde yer alan Ofer yerleşim birimi yakınlarında da bir kaçak yerleşim birimi inşa edilirken, diğerinin ise Batı Şeria'nın kuzeyine yer alan bir köy sınırlarında inşasına başlandığı bildirildi. Bu yerleşim birimlerinin, Filistin'in Ayn Yebrud köyü topraklarında inşa edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Filistinli vatandaşların bu yerleşim birimlerinin yakınındaki saldırılardan korkarak evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilerek, İsraillilerin bu evleri gasp ettiği ifade edildi.

1995 yılındaki 'Oslo 2' anlaşması gereği, Batı Şeria toprakları üç bölgeye ayrılmış durumda. 'A' bölgesi tamamen Filistin kontrolünde iken, 'B' bölgesi İsrail güvenlik kontrolünde, ancak sivil ve idari olarak Filistin'e ait. 'C' bölgesi ise tamamen İsrail'in kontrolü altında olup, bu bölgelerde Filistin yönetiminin fiili kontrolü kalmamıştır.

Batı Şeria'nın %80'inde İsrail'in kontrolü bulunuyor ve bu bölgeler arasında doğal koruma alanları da yer alıyor. Bu durum, kaçak yerleşimlerin inşasını daha da kolaylaştırıyor.

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da gerçekleştirilen kaçak yerleşim birimlerini yasal olarak tanımıyor ama bu çabaları destekliyor. Genellikle baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşimler, fanatik Yahudiler tarafından tepelere inşa ediliyor ve zamanla yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüşüyor.

Peace Now'a göre, 2023 yılı itibariyle yaklaşık 15 kaçak yerleşim biriminde 'geriye dönük yasallaştırma' süreci başlamış durumda. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci ikamet ediyor ve bu durum, uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmalara yol açıyor.