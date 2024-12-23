DOLAR
35,21 -0,03%
EURO
36,8 -0,2%
ALTIN
2.977,06 -0,29%
BITCOIN
3.378.259,43 -0,44%

İsrailliler Batı Şeria'da 7 Yeni Kaçak Yerleşim Birimi Kurdu

İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da son 6 ayda 7 yeni kaçak yerleşim birimi inşa ettiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:53
İsrailliler Batı Şeria'da 7 Yeni Kaçak Yerleşim Birimi Kurdu

İsrailli işgalci güçlerin, Batı Şeria'da son altı ay içerisinde yedi kaçak yerleşim birimi inşa ettiği duyuruldu. Filistin topraklarındaki bu gelişme, bölgede yaşanan gerginlikleri yeniden artırma potansiyeli taşıyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın 'B' bölgesinde beklenmedik bir şekilde yeni yerleşim birimlerinin ortaya çıktığına dikkat çekildi. Açıklamaya göre, inşa edilen bu yerleşim birimlerinden beşi, Beytullahim kentinin doğu ve güneydoğusunda geniş alanlara yerleştirildi.

Öte yandan, Batı Şeria'nın orta kesimlerinde yer alan Ofer yerleşim birimi yakınlarında da bir kaçak yerleşim birimi inşa edilirken, diğerinin ise Batı Şeria'nın kuzeyine yer alan bir köy sınırlarında inşasına başlandığı bildirildi. Bu yerleşim birimlerinin, Filistin'in Ayn Yebrud köyü topraklarında inşa edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Filistinli vatandaşların bu yerleşim birimlerinin yakınındaki saldırılardan korkarak evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilerek, İsraillilerin bu evleri gasp ettiği ifade edildi.

1995 yılındaki 'Oslo 2' anlaşması gereği, Batı Şeria toprakları üç bölgeye ayrılmış durumda. 'A' bölgesi tamamen Filistin kontrolünde iken, 'B' bölgesi İsrail güvenlik kontrolünde, ancak sivil ve idari olarak Filistin'e ait. 'C' bölgesi ise tamamen İsrail'in kontrolü altında olup, bu bölgelerde Filistin yönetiminin fiili kontrolü kalmamıştır.

Batı Şeria'nın %80'inde İsrail'in kontrolü bulunuyor ve bu bölgeler arasında doğal koruma alanları da yer alıyor. Bu durum, kaçak yerleşimlerin inşasını daha da kolaylaştırıyor.

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da gerçekleştirilen kaçak yerleşim birimlerini yasal olarak tanımıyor ama bu çabaları destekliyor. Genellikle baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşimler, fanatik Yahudiler tarafından tepelere inşa ediliyor ve zamanla yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüşüyor.

Peace Now'a göre, 2023 yılı itibariyle yaklaşık 15 kaçak yerleşim biriminde 'geriye dönük yasallaştırma' süreci başlamış durumda. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci ikamet ediyor ve bu durum, uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmalara yol açıyor.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Kore'den Rusya'ya Mühimmat Sevkiyatında Üç Kat Artış
2
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye'nin Yeni Yönetimiyle Görüşme Gerçekleştirdi
3
Muğla'da Feci Kaza: Otobüs ile Çarpışan Araçta Bir Çift Hayatını Kaybetti
4
İran: Suriye'deki Yönetimle Bağlantımız Yok!
5
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
6
Sosyal Medyadan Giysi Satış Vaadiyle 29 Dolandırıcı Yakalandı
7
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 14 Sivil Hayatını Kaybetti

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek