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İsrailliler Batı Şeria'da Filistinli Ağaçlarını Keserek Yıkıma Devam Ediyor

Batı Şeria'da İsraillilerin, Filistinlilere ait zeytin, üzüm ve badem ağaçlarını kestiği bildirildi. İsrail'in bu saldırıları artarak devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 13:00
İsrailliler Batı Şeria'da Filistinli Ağaçlarını Keserek Yıkıma Devam Ediyor

İsrailliler Batı Şeria'daki Filistinli Tarım Alanlarına Saldırsını Sürdürüyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde Filistinlilere ait yaklaşık 40 zeytin, üzüm ve badem ağacını kesti.

Saldırının Detayları

Beytullahim'deki Nahhalin beldesi Belediye Başkanı Cemal Neccara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Betar Illit yerleşiminden gelen bir grup İsraillinin Ayn Faris bölgesine baskın düzenlediğini belirtti. Neccara, İzrailli grubun, bölgede Filistinlilere ait bir arazinin çitini keserek içeri girdiğini ve arazideki 40'a yakın ağacı kestiğini ifade etti.

Neccara, Nahhalin beldesinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına sıkça maruz kaldığını, kasım ayının başından bu yana 120 ağacın kesildiğini ekledi.

İsrailli Grupların Saldırıları ve Sonuçları

Filistinli yetkili, bu saldırıların İsrail ordusunun himayesinde gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Ayrıca, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, ekim ayında 1490 saldırı yapıldığını, bu saldırılarda 1400 ağacın kesildiğini ya da söküldüğünü bildirdi.

Öte yandan, İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Yahudi yerleşimci gruplarıyla işbirliği içinde Filistinli çobanları Batı Şeria'daki topraklarından sürmeyi planladığını kaydetmişti.

Uluslararası Tepkiler

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmesini “yasa dışı” olarak kabul etmekte ve bunun iki devletli çözümü baltaladığını vurgulayarak, İsrail'e bu faaliyetleri durdurması çağrısında bulunmaktadır.

Son olarak, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere 780 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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