İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin Mülklerine Saldırdı

Batı Şeria'da devam eden gerilimde, İsrailliler tarafından gerçekleştirilen yeni saldırılar, Filistinlilerin mülklerine ve su kaynaklarına yönelik ciddi tehditler oluşturuyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güney ve orta kesimlerinde Filistinlilerin araçlarına ve mülklerine yönelik saldırılarda bulundu. El Halil'in güneyindeki Susya köyünden aktivist Nasr en-Nevacia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yatta beldesinin doğusunda bulunan köye karşı bir baskın düzenlendiğini bildirdi.

Nevacia, saldırgan grupların Filistinlilerin evlerine, araçlarına ve bir içme suyu deposuna zarar verdiğini belirtti. İsrail, Susya köyünün yanı başında 1983 yılında gasbedilen topraklar üzerine kurulu yerleşim yeri nedeniyle Filistinlilere inşaat izni vermemektedir. Susya'daki yaklaşık 250 Filistinli ise bu durumdan olumsuz etkilenerek, İsrail makamlarının yıkma tehdidi altında derme çatma barakalarda yaşamaktadır.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Eriha kentinin kuzeyindeki Arab el-Melihat topluluğuna baskın düzenlediğini duyurdu. Melihat, bu saldırganların bölge halkının kullandığı su depolarını boşalttığını ve hayvan yemlerinin tahrip edildiğini açıkladı.

Ayrıca, Melihat, bu tür saldırıların Filistin topraklarını gasbetme amacı doğrultusunda düzenlendiğini ve Arab el-Melihat ile diğer bedevi topluluklarının benzer saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Ocak ayında İsrailliler tarafından Filistinlilere ve mülklerine yönelik toplamda 375 saldırı gerçekleştirildiği belirtiliyor.