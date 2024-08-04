İsrailliler Esir Takası İçin Protesto Düzenledi

Güvenlik Endişelerine Rağmen Protestolar Devam Ediyor

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşması ile Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümetinin istifası talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi. Protestolar, her cumartesi düzenli olarak yapılıyor ve bu hafta da İran ve Hizbullah'tan gelebilecek saldırı tehditlerine karşın sürdürüldü.

Gösterilerde Çeşitli Talepler

Protestoların organizatörü Özgürlük Hareketi, belirsiz güvenlik durumu nedeniyle bu hafta gösteri yapmayı planlamadığını açıkladı. Ancak bu, binlerce İsraillinin toplanmasına engel olamadı. Göstericiler, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için hükümetin daha aktif olmasını ve Netanyahu'nun istifasını talep etti.

Yollar ve Kavşaklar Kapandı

İsrailli protestocular, Menachem Begin Caddesi'nde polis barikatlarını aşarak ilerledi. Olay yerine gelen polis kuvvetleri, gösterilere müdahale ederek beş kişiyi gözaltına aldı. Batı Kudüs’te de benzer eylemler gerçekleştirildi ve hükümetin esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapması istendi.

Netanyahu’nun Anlaşma İle İlgili Eleştiriler

Başbakan Netanyahu, uluslararası camia tarafından siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası yapmamakla suçlanıyor. Basında yer alan haberlere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından yaptığı toplantılarda keskin tartışmalar yaşandı. Netanyahu’nun, müzakere heyetini suçlayarak baskı yapmalarını istemesi dikkat çekti.

Yeni İhtiyaç ve Şartlar

İsrail, esir takasına yönelik müzakerelerde yeni şartlar belirledi. Gaza'daki canlı İsrailli esirlerin listesini talep eden İsrail, ayrıca Gazze Şeridi'nde kalacak askeri varlıkların kontrolünü sağlamak amacıyla yeni ön şartlar sundu.

Bu gelişmelerle birlikte, esir takası müzakereleri ve güvenlik durumu üzerine kamuoyundaki tartışmalar devam ediyor.