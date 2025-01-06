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İsrailliler, Filistin Mahalli İdareler Bakanı'nın Konvoyuna Saldırdı

İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistin Mahalli İdareler Bakanı Sami Hiccavi'nin konvoyuna saldırarak aracına el koydu.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:19
İsrailliler, Filistin Mahalli İdareler Bakanı'nın Konvoyuna Saldırdı

İsrailli Yerleşimcilerin Saldırısı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Mahalli İdareler Bakanı Sami Hiccavi'nin konvoyuna saldırarak aracına el koydu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu üniforması giymiş olan Yahudi yerleşimciler, Bakan Hiccavi'nin El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta bölgesine yaptığı ziyareti sırasında konvoyunun yolunu kesti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın Detayları

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Bakan Hiccavi ve beraberindeki heyetin araçlarına el koyduğu belirtilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.

Batı Şeria'da Yükselen Gerginlik

Bu gelişim, işgal altındaki Batı Şeria'da bu sabah düzenlenen bir silahlı saldırıda 3 İsraillinin ölümünün ardından yaşandı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda "Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik intikam ve saldırı" çağrıları yapıldı.

Filistin Okuluna Saldırı

Bu olayların ardından İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde bir Filistin okuluna saldırarak en az 3 Filistinli öğrenciyi yaraladı. Ayrıca, Batı Şeria'nın Nablus, Kalkiliya, Tulkerim ve Selfit şehirleri çevresindeki birçok yolu kapattılar ve Filistinlilerin araçlarına taşlı saldırılarda bulundular.

Hayatını Kaybedenler

İşgal altındaki Batı Şeria'da, 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsraillinin Filistin topraklarını gasbettiği belirtiliyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılmaktadır. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere toplam 837 Filistinli hayatını kaybetti.

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