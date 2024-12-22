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İsrailliler Gazze'de Esir Takası ve Hükümet İstifası İçin Gösteri Düzenledi

İsrailliler, Gazze'deki esir takası ve hükümetin istifası için ülke genelinde büyük protestolar düzenliyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 02:18
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 02:18
İsrailliler Gazze'de Esir Takası ve Hükümet İstifası İçin Gösteri Düzenledi

İsrailliler Ülke Genelinde Protesto Düzenliyor

İsrailli vatandaşlar, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası için ülke genelinde protestolar gerçekleştiriyor. Özellikle cumartesi akşamları yapılan gösterilerde, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için bir anlaşma imzalanması talep ediliyor.

Protestoların Kapsamı

Bu hafta boyunca, İsrail genelinde yüz binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu eleştirerek, ülkenin tarihindeki en sağcı hükümetin istifasını ve erken seçim taleplerini yineledi. Protestolar Tel Aviv, Hayfa, Birüssebi gibi şehirlerde ve Batı Kudüs'te yoğunlaştı. Duyguların yüksek olduğu bu gösterilerin merkezi, Te Aviv’deki Savunma Bakanlığı'nın çevresi oldu.

Protestolarda Yair Lapid'in Vurguları

Ellerinde İsrail bayrakları taşıyan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetine yönelik pankartlar açtı. Kaplan Caddesi'ndeki gösteride ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, hükümeti seçimlerde devirmek için savaşacaklarını açıkladı. Lapid, "Kazanacağız. Bibi (Netanyahu) aslında güçlenmiyor. Halk onların yanında değil. Seçim yok çünkü seçimden ölümüne korkuyorlar," dedi.

Esir Ailelerinden Gelen Tepkiler

Tel Aviv'deki protesto öncesi basın toplantısı düzenleyen İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Netanyahu'yu müzakereleri baltalamakla suçladı. Zangauker, "Savaşı sonlandırmak ne bir engel ne de bir bedel. Tüm esirleri geri getirmek için savaşı sonlandırmak hedeftir," diyerek duygularını ifade etti.

Devam Eden Müzakere ve Saldırılar

Öte yandan, Mısır ve Katar'ın aracılığıyla ateşkes ve esir takası müzakereleri devam ederken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde şiddetli saldırılarına ara vermiyor. Son yirmi dört saatteki saldırılarda 24 Filistinli yaşamını yitirdi. 7 Ekim'den bu yana yapılan saldırılarda yaklaşık 45 bin 227 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil altyapılar da hedef alınıyor.

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