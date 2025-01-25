İsrailliler Gazze'de Esir Takasında İkinci Aşama için Sabırsızlanıyor

Gazze'de tutulan 4 İsrailli kadın esirin serbest bırakılmasını izlemek amacıyla Tel Aviv'de bir araya gelen yüzlerce insan, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasında herhangi bir sorun çıkmasını istemiyor. Toplanan kalabalık, sabah saatlerinde "Rehineler Meydanı" olarak adlandırdıkları alanda toplanarak, Gazze'deki esir değişim sürecini heyecanla takip etti.

Meydanda sevgi seli ve umut dolu bekleyiş içinde olan İsrailliler, yasaklı olan Al Jazeera televizyonunun esir değişimiyle ilgili yayınlarını yerel kanallar aracılığıyla dev ekranlardan izledi. **İsrailli 4 esirin**, İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne teslim edilme anlarını canlı olarak takip eden kalabalık, sevinç gösterileriyle bu anı kutladı.

İkinci Aşama İçin Umutlar Var

İsrailli 4 kadın esirin serbest kalmasını izlemek için meydanda bulunan Mir Lagal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılan esirlere dikkat çekerek, "33 yalnızca başlangıç. Diğer 90'ın (İsrailli esirin de) geri gelmesini umuyoruz. İkinci aşama olmalı ve tüm esirler evine dönmeli," dedi. Lagal, Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin evlerine sağ salim getirilmesinin en önemli hedef olduğunu vurguladı.

Son bir haftada 7 İsrailli esirin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Lagal, "Çok uzun zamandır bu anı bekliyorduk," şeklinde konuştu.

Takas Anlaşmasının Önemi Vurgulanıyor

15 ayı aşkın süredir düzenlenen protestolar aracılığıyla esirlerin serbest bırakılması için mücadele eden Eric Pederman, "Bir anlaşmamız var ve ona bağlı kalmalıyız. Eğer bu yapabilecekleri en iyi anlaşmaysa, bu en iyi anlaşmadır," dedi. Pederman, ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 16. gün tarafların ikinci aşamayı müzakere etmeyi amaçladığını hatırlatarak, "Buradan ikinci aşamanın (uygulanması) için dua ediyoruz," ifadesini kullandı.

İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını izlemek üzere gelen İfad Gabay ise Gazze'deki süreçle ilgili düşüncelerini, "(Anlaşmanın) planlandığı gibi gitmesini ve evlerine dönmesi gereken 33 rehinenin geri dönmesini umuyorum. Umarım her şey planlandığı gibi gider," şeklinde dile getirdi.

Esir takasında ikinci aşamada, Hamas tarafından Gazze'deki 4 İsrailli kadın esirin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in 200 Filistinli esiri salıvermesi gerçekleştirildi.