İsrailliler, Gazze'deki Saldırılara Karşı Hükümet İstifası İçin Sokaklarda

İsrailli Göstericilerin Protestoları Sürüyor

Gazze Şeridi'ndeki anlaşmazlıklar ve esir değişim süreci ile ilgili endişeler, cumartesi akşamları düzenlenen gösterilerle dile getiriliyor. Bu gösteriler, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmalarına engel olduğu yönündeki suçlamalarla ivme kazanıyor.

Yüz Binlerce Kişi Sokaklarda

İsrail genelinde gerçekleştirilen gösterilerde bu hafta da yüz binlerce kişi toplandı. Katılımcılar, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için bir ateşkes anlaşması talep etti ve Netanyahu hükümetinin istifası için ses yükseltti. Etkinlikler, Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs gibi şehirlerde yoğunlaşırken, Kayserya gibi diğer bölgelerde de protestolar gerçekleşti.

Protestocuların Talepleri

Protestocular, ellerinde İsrail bayrakları ve çeşitli pankartlarla yürüyüşe geçti. "Hepsi hemen eve" ve "Yardım" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Esir aileleri, basında çıkan haberlerle ilgili, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarını başka bir yöne çevirmesinin, İsrailli esirleri feda etmek anlamına geldiğini dile getirdi.

Polisin Müdahalesi

Göstericilerin yürüyüşe geçmek istemesi üzerine, bölgedeki polis atlı birlikler müdahalede bulundu ve bazı göstericileri gözaltına aldı. Batı Kudüs'te de benzer protestolar devam etti. Hükümetin istifası ve anlaşma imzalanması talepleri burada da gündeme geldi.

Gazze'de Yaşananların Çizgisi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri harekâtları, bölgedeki sivil kayıplar ile yaşanan yıkımın artmasına neden oldu. Son on günde 321 Filistinli yaşamını yitirdi; 7 Ekim'den bu yana ölü sayısı 41 bin 182'ye ulaştı, bunların büyük bir kısmı kadın ve çocuk. Birleşmiş Milletler'e göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u, İsrail saldırıları nedeniyle en az bir kez yerinden edildi. Protestolar sürerken, bölgedeki insani durum giderek ağırlaşıyor.