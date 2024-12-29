İsrailliler Ramallah'ta Tarihi Alana Baskın Düzenledi

İsraillilerin Ramallah'taki Baskınları Artıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde tarihi bir alana baskın düzenledi. Ramallah'ın doğusunda yer alan Mugayyer köyünde de bir Filistinli aile hedef alındı.

Aktivist Gufari'den Açıklamalar

Filistin topraklarının korunmasına yönelik mücadele eden aktivist Ayid Gufari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda İsraillinin Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesinde yer alan tarihi "Bab el-Burc" alanına baskın düzenlediğini belirtti. Gufari, İsraillilerin bu alanda Talmud ayinleri gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bu alan tarihi kesin şekilde bilinmeyen antik eserler; bölgede yaşayan, onlarca yıl önce defnedilmiş önemli şahısların kabirlerini içeriyor." dedi.

Mugayyer Köyündeki Saldırı

Filistin resmi ajansı WAFAda yer alan habere göre, İsrailliler Ramallah'ın doğusundaki Mugayyer köyünün güney tarafına da saldırı düzenledi. Bu saldırıda, Eyhem Ebu Naim ve ailesinin çadırına baskın yapılarak Filistinlilere saldırıldı ve tehditler savruldu. Ancak haberde, saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Artan Saldırı Sayıları

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kasım ayında Filistinlilere yönelik 310 saldırı gerçekleştirdi. Bu, bölgedeki gerginliğin ve saldırıların ne kadar arttığını gözler önüne seriyor.