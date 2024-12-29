DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.326.499,94 0,38%

İsrailliler Ramallah'ta Tarihi Alana Baskın Düzenledi

İsrailliler, Ramallah'ta tarihi alana baskın düzenleyip bir aileye saldırdı. Batı Şeria'daki saldırılar artıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 18:11
İsrailliler Ramallah'ta Tarihi Alana Baskın Düzenledi

İsraillilerin Ramallah'taki Baskınları Artıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde tarihi bir alana baskın düzenledi. Ramallah'ın doğusunda yer alan Mugayyer köyünde de bir Filistinli aile hedef alındı.

Aktivist Gufari'den Açıklamalar

Filistin topraklarının korunmasına yönelik mücadele eden aktivist Ayid Gufari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda İsraillinin Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesinde yer alan tarihi "Bab el-Burc" alanına baskın düzenlediğini belirtti. Gufari, İsraillilerin bu alanda Talmud ayinleri gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bu alan tarihi kesin şekilde bilinmeyen antik eserler; bölgede yaşayan, onlarca yıl önce defnedilmiş önemli şahısların kabirlerini içeriyor." dedi.

Mugayyer Köyündeki Saldırı

Filistin resmi ajansı WAFAda yer alan habere göre, İsrailliler Ramallah'ın doğusundaki Mugayyer köyünün güney tarafına da saldırı düzenledi. Bu saldırıda, Eyhem Ebu Naim ve ailesinin çadırına baskın yapılarak Filistinlilere saldırıldı ve tehditler savruldu. Ancak haberde, saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Artan Saldırı Sayıları

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kasım ayında Filistinlilere yönelik 310 saldırı gerçekleştirdi. Bu, bölgedeki gerginliğin ve saldırıların ne kadar arttığını gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kızıldeniz'de Köpek Balığı Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
İsrailliler Ramallah'ta Tarihi Alana Baskın Düzenledi
3
Düşürülen Azerbaycan Uçağındaki Kahraman Mürettebata 'Milli Kahraman' Unvanı
4
Erzurum'da Çatıdan Düşen Buz Kütlesi 12 Yaşındaki Çocuğu Yaraladı
5
Ankara'da İki Katlı Bina Yangını Söndürüldü
6
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Coşkusu

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak