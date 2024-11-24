İsrailliler Tel Aviv'de Esir Takası İçin Protesto Düzenliyor

Protestoların Ardındaki Sebep

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifasını ve takas anlaşması talebini dile getirmek amacıyla her hafta cumartesi akşamları düzenledikleri gösterilere devam ediyor.

İlk Protesto Gösterisi

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), birkaç gün önce Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasının ardından yapılan ilk protesto gösterisinde, binlerce kişi Tel Aviv'deki Begin Caddesi'nde toplandı. Protestocular, Netanyahu ve kabine üyeleri aleyhinde sloganlar atarak, esirlerin evlerine dönmesini isteyen dövizler taşıdılar.

Göstericilerin Talepleri

Göstericiler, "Bibi (Netanyahu) esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" gibi sloganlarla hükümete resmi bir esir takası ve ateşkes anlaşması imzalaması çağrısında bulundu. Davul ve düdük çalarak etkinliklerini sürdüren kalabalık, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un Tel Aviv'deki konutunun önünde de hükümet karşıtı toplanan bir grup oluşturdu.

Sosyal Medya ve Gözaltılar

Protestoculardan birinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı anların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı esir yakınları da yaptıkları konuşmalarda hükümete esir takası anlaşması yapma çağrısında bulundu.

Hükümetin Taktikleri ve İddialar

İleri yaştaki bir gösterici olan Lea, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır hükümetin istifası ve esir takası anlaşması talebiyle bu gösterilere katıldığını belirtti. Lea, "Gazze'deki insanları önemsiyorum. Savaşın her yerde durdurulması gerektiğini düşünüyorum," dedi.

Bir diğer gösterici Amram Zahavi ise, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararıyla ilgili beyanında, "Lahey'deki mahkemenin kararından çok mutluyum. Umarım başbakanımızı tutuklarlar," ifadesini kullandı. Zahavi, "Biz, bu akıl almaz katliamı durdurmaya zorlayacağız ve bir İsrailli olarak bunun olmasından utanıyorum," sözleriyle protestolarının nedenini açıkladı.

Esir Yakınlarının Sesleri

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde tutulan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, yapılan protesto öncesi basın açıklaması yaparak, Netanyahu'nun esirleri geri getirip saldırıları sona erdirmek isteği konusunda duyduğu endişeleri dile getirdi. Zangauker, "Yargılanmaktan kaçmak için savaşın devam etmesine ihtiyacı var," dedi.

Batı Kudüs'teki Protestolar

Batı Kudüs'te de benzer gösteriler düzenlenerek hükümetin esir takası anlaşması imzalaması talep edildi. Yüzlerce gösterici, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest kalması için hükümete baskı yaptı. Başbakan Netanyahu, siyasi gerekçelerle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirmek için Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasına yanaşmadığı için eleştiriliyor. Gazze'de tahmini olarak 101 İsrailli esirin bulunduğu bildirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.