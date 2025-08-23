İsraillilerin %72'si Hamas ile esir takasına destek

Anket, kamuoyunun esir değişimine sıcak baktığını ve hükümete güvensizliği ortaya koydu

İsrail’in Maariv gazetesinin yayımladığı sonuçlara göre, Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından 20-21 Ağustos tarihlerinde yapılan kamuoyu yoklaması, halkın büyük çoğunluğunun Gazze kaynaklı esirlerin serbest bırakılması amacıyla bir anlaşmayı desteklediğini gösterdi.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların %72'si esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılmasını destekliyor. Destekleyenlerin %46'sı kapsamlı ve savaşı sonlandıracak bir anlaşmadan, %26'sı ise acil ve kısmi bir anlaşmadan yana görüş bildirdi. Buna karşın yalnızca %18 esir takasına karşı çıkarak "Hamas yenilgiye uğratılana kadar savaşın sürmesi gerektiğini" savundu.

Güven sorusunda ise katılımcıların %62'si Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine güvenmediğini belirtirken, %27 hükümete güvendiğini ifade etti; %11 ise bu konuda fikir belirtmekten kaçındı.

Anket, hükümetteki bazı bakanların kamuoyu desteğinin arkalarında olduğu yönündeki iddiaları da çürüttü. İsrail'in Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook, 20 Ağustos'ta yerel bir radyoya yaptığı açıklamada "İsrail toplumunun ezici çoğunluğunun savaşın sürmesini istediğini" öne sürmüştü; ancak anket verileri bu iddiayı desteklemiyor.

Haberde, ABD'nin önerdiği ve Hamas ile prensipte üzerinde mutabık kalınan ateşkes planı hakkında Netanyahu'nun resmi yanıtı beklenirken, Hamas'ın elinde yaklaşık 50 esir bulunduğu ve bunların yaklaşık 20'sinin hayatta olduğu tahmin edildiği vurgulandı.

Sonuç olarak, araştırma İsrail kamuoyunun büyük bölümünün esirlerin serbest bırakılmasını önceliklendirdiğini; buna karşılık hükümete duyulan güvenin zayıf olduğunu ortaya koyuyor, bu da siyasi karar alma sürecinde halk baskısının önemini artırıyor.