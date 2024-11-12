İsraillilerin Batı Şeria'daki Filistinli Çiftçilere Saldırısı: Zeytin Hasatına Darbe

Batı Şeria'da Filistinli Çiftçilere Saldırı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Selfit kentindeki Yasuf köyünde zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırdı.

Yasuf Köy Meclisi Başkanı Vail Ebu Mazi, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırıda iki kişinin yaralandığını ve bu yaralıların vücudunda morluklar olduğunu bildirdi. Ebu Mazi, İsraillilerin Filistinli çiftçileri topraklarını terk etmeye zorladıklarını ve çiftçilere ait tarım ekipmanlarıyla birlikte büyük miktarda zeytin çaldıklarını da aktardı.

Ekim Ayında 1490 Saldırı Gerçekleşti

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ekim ayında Filistinlilere yönelik 1490 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu saldırılar sırasında 1400 ağacın kesildiği veya söküldüğü aktarıldı.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem ise daha önce yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği içerisinde Filistinli çobanları Batı Şeria'daki topraklarından sürmeyi planladığını ifade etmişti. Örgüt, bu durumu İsrail’in apartheid sistemi olarak nitelendirdi.

Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda, 720 binden fazla İsrailli yaşamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.