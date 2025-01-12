İsraillilerin Batı Şeria'daki Saldırıları: Ev ve Araçlara Taşlı Saldırılar

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler, Filistinlilerin ev ve araçlarına taşlarla saldırdı. Olayda yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 19:10
İsraillilerin Batı Şeria'daki Saldırıları: Ev ve Araçlara Taşlı Saldırılar

İsrailli Saldırganlardan Filistinlilere Taşlı Saldırı

Batı Şeria'da yaşanan gerginlikler devam ediyor. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde Filistinlilere ait evlere ve araçlara taşlarla saldırdı. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, bu saldırılar sırasında Filistinlilerin araçlarına taş ve biber gazıyla saldırı gerçekleştirildi.

Ev ve Araçlara Yönelik Saldırılar

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, saldırgan grup, Nablus'un güneyindeki Filistinlilerin evlerine taş ve boş şişeler fırlattı. Neyse ki, saldırılarda yaralanan olmadı.

İsrail Ordusunun Engellemeleri

Ayrıca, İsrail ordusu, Nablus'un güneyindeki Avrata kontrol noktasından ve Kalkilya’nın doğusundaki Cebbara kontrol noktasından Filistinlilere ait yüzlerce aracın geçişine engel oldu. Bu durum, işgal altında yaşayan Filistinlilerin günlük yaşamını daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası Hukuk ve İşgal

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli yaşamaktadır. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı kabul edilmektedir. Filistin topraklarının gasbedilmesi, Sık sık gerçekleştirilen saldırılarla birlikte, Filistinlilerin hayatını daha da zor hale getiriyor.

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