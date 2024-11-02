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İsraillilerin Beytüllahim'de Toprak Gasbı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'de 60 dönümlük araziye el koydu, Nablus'ta 113 saldırı gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 19:41
İsraillilerin Beytüllahim'de Toprak Gasbı

İsrail'in Filistin Toprakları Üzerindeki Saldırıları Devam Ediyor

İşgal altındaki Beytüllahim kentinde, İsrailliler 60 dönümlük bir araziyi gasp etti. Halayil el-Levz kasabasındaki yerel kaynaklar, bölgenin iş makineleriyle savrulduğunu ve konteyner evler yapılmak üzere hazırlıkların başlandığını aktardı.

Bölge Hakkında Bilgiler

Kasaba sakinleri, bu el koymanın, Beytüllahim’in çevresindeki köylerden izole edilmesi ve yerleşim birimlerinin birbirine bağlanması anlamına geldiğini belirtti. Uluslararası hukuka göre, bu genişletme faaliyetleri yasa dışı sayılıyor.

Nablus'ta Çiftçilere Yönelik Saldırılar

Öte yandan, Nablus kentinde, ekim ayı ortasından beri Filistinli çiftçilere 113 saldırı gerçekleştirildi. Nablus Valisi Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin zeytin hasadı sırasında sürekli saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

Daglas, bu süre zarfında Nablus'taki çiftçilere yönelik saldırılarda binlerce zeytin ağacının kesildiğini ve 13 kişinin yaralandığını dile getirdi.

İşgal Altındaki Alanlarda Durum

Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasp etmeye devam ediyor. Bu, işgal altındaki Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırmakta.

Filistin'deki zeytin hasatının yoğun olarak yapıldığı ekim ve kasım ayları, İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarının arttığı bir dönemdir.

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