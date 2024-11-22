İsraillilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne Baskını: Aşırı Sağcı Bakan Eşlik Etti

İsraillilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne Baskını

Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ile birlikte işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenledi.

Sokağa Çıkma Yasağı ve Baskınlar

El-Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin eski şehir bölgesinde Filistinlilere yönelik sokağa çıkma yasağı uygulandığını belirtti. El-Halil Vakıflar Müdürü Gassan er-Recebi, fanatik Yahudilerin İbrahim Camisi’ndeki Hz. İbrahim'in eşinin kabrini her yıl ziyaret ettiğini ve bu nedenle camiye baskınlar düzenlendiğini ifade etti.

Müslümanların Camiye Girişi Engellendi

Recebi, Yahudilerin makamın inançlarıyla irtibatlı bir yer olduğu iddialarını öne sürdüğünü dile getirerek, "İbrahim Camisi'nin içi ve dışı Müslümanların ve Arapların mülküdür," dedi. Bugünkü baskına, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in de eşlik ettiğini söyleyen Recebi, Müslümanların camiye girişinin engellendiğini ve ezan okunmasına izin verilmediğini kaydetti.

Çadırlar ve Sokağa Çıkma Yasağı

Fanatik Yahudilerin, cami çevresine çadırlar kurarak geceyi geçirecekleri bilgisi verildi. Recebi, El Halil kentinin sakinlerinin evlerinden dışarı çıkmalarına izin verilmediğini, sokaklar arasına barikatlar kurulduğunu ve uzun süreli sokağa çıkma yasağı uygulamalarının halka büyük sıkıntılar yaşattığını söyledi.

Harem-i İbrahim Camisi'nin Önemi

İşgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa’nın çevresi olarak kabul edilen Harem-i İbrahim, Mekke’deki Mescid-i Haram, Medine’deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak kabul ediliyor. Caminin altındaki Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare’nin kabirlerinin yanı sıra, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğu mağara, İsrail tarafından “Ata Babalar (Machpelah)” olarak isimlendiriliyor.

Müslüman ve Yahudi Kısımları

Harem-i İbrahim Camisi, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına maruz kalıyor. Hazreti İshak ve eşinin mezarları Müslümanlara ayrılan kısımda yer alırken, diğer mezarlar ise Yahudilere ayrılan bölümlere yerleştirilmiş durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.