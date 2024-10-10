İşsizlikle Mücadelede İleri Adımlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Önemli Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlikle mücadele konusundaki kararlılıklarını ve istihdamı artırma çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

İstihdamda Olumlu Gelişmeler

Işıkhan, sosyal medya üzerinden paylaştığı istatistiklerde, Orta Vadeli Program ile uyumlu bir şekilde istihdamda olumlu bir görünümün sürdüğünü vurguladı.

İşsizlik Oranı Düşüyor

Ağustos ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine geldiğini ifade eden Işıkhan, işsiz sayısının ise 89 bin kişi azaldığını aktardı.

İstihdam Sayısında Artış

Bu dönemde istihdam sayısının 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin olduğunu belirten bakan, istihdam oranının da 0,1 puan artış göstererek yüzde 49,7 seviyesine ulaştığını söyledi.

Gelecek Vizyonu

İşsizlikle mücadeledeki kararlılıklarının devam edeceğini belirten Işıkhan, istihdamı destekleyici çalışmaların süreceğini ekledi.