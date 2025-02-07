İstanbul, Nüfusuyla Dikkat Çekiyor

İstanbul, 15,7 milyon nüfusuyla 131 ülkeden daha kalabalık. Mega kent, bu sayısıyla Sırbistan, Paraguay ve Libya'yı geride bıraktı. İstanbul'un daha kalabalık olduğu ülkeler içinde Belçika, İsveç, Çekya, Yunanistan, Portekiz, Macaristan ve Avusturya gibi Avrupa Birliği üyeleri de bulunuyor.

Deprem Bölgelerinde Nüfus Yeniden Artıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bazı iller nüfus kaybı yaşarken, 2024 itibarıyla bu bölgelerde nüfus artışı gözlemlenmeye başladı. Örneğin, Kahramanmaraş'ta geçen yıl nüfus, bir önceki yıla göre binde 15.5 arttı. Hatay ve Adıyaman gibi iller de yeniden nüfus kazanmaya başladı.

Mısır Türkiye ile Turizm İşbirliğini Geliştiriyor

Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi, Türk ve Mısırlı turistler için yeni seyahat rotaları ve tatil paketleri oluşturulacağını açıkladı.

CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Hazırlığı

CHP, 10 Şubat'taki Parti Meclisi toplantısında cumhurbaşkanı adayı ön seçimleri için yol haritasını belirleyecek. Yönergeler çerçevesinde 1.6 milyon üye, adaylar arasından seçim yapacak.

Filistin Kökenli Amerikalılardan Trump Açıklamalarına Tepki

New Jersey Filistin Amerikan Toplum Merkezi Eğitim Müdürü Basma Bsharat, Amerikan siyasetinin Filistin davası üzerindeki etkisini endişe verici olarak değerlendirdi.

Körfez Ülkelerine 126.7 Milyar Dolar İhracat

Son 5 yılda Körfez ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın toplamı 126.7 milyar dolar; bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke Irak oldu.

Türkiye'nin Turizm Yatırımlarında Beklentiler Yükseliyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, 2025 itibarıyla turizmde ivme kazanacaklarını, sağlık turizminde 12 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

FETÖ'nün "7 Şubat MİT Kumpası" Üzerinden 13 Yıl Geçti

7 Şubat 2012'de yaşanan olay, FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı düzenlediği ilk operasyon olarak tarihe geçti.

İrlandalı Rock Grubundan Önemli Mesajlar

The Shan Vans grubunun solisti Jake Mac Siacais, İrlanda ve Filistin'in ortak sömürge geçmişine dikkat çekerek Gazze'nin durumuna dikkat çekiyor.

Güney Kore'nin Evlatlık Çocukları Sorunu

Güney Kore'den ABD'ye evlatlık verilen bireylerin, geçmiş politikası nedeniyle iki ülke arasında sıkışmış durumda oldukları belirtiliyor.

Acil Tıp Uzmanlarından "Sarı Serum" Uyarısı

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı, sarı serumun tedavi edici bir etkisi olmadığını vurguladı.

Fenerbahçe Savunmada Sıkıntı Yaşıyor

Sarı-lacivertliler, savunmada yaşanan sakatlıklar nedeniyle zor bir dönem geçiriyor.

Türk Teknik Direktör Tuğberk Tanrıvermiş Başarılarını Sürdürüyor

Avusturya 2. lig ekiplerinden St. Pölten'in başında başarı yakalayan Tanrıvermiş, takımını küme düşme hattından uzaklaştırmayı başardı.