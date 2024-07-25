İstanbul 2024 Yılı İkinci Dönem Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 2024 yılına ait 2. dönem toplantısını Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde başarıyla gerçekleştirdi.

Vali Gül'den Kritik Açıklamalar

Toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül öncülük etti. Vali Gül, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "En pahalı hizmet, vatandaşa ulaşmayan hizmettir" diyerek, kamu hizmetlerinin önemini vurguladı.

Yatırım Projeleri Hakkında Bilgiler

Toplantıda, toplam 1 trilyon 199 milyar 808 milyon lira değerinde 1389 projenin sürdüğü belirtildi. 2024 yılı için belirlenen bütçe miktarının ise 119 milyar 971 milyon 463 bin lira olduğu kaydedildi.

Vatandaşın Hizmete Ulaşımı

Vali Gül, "Yatırımların zamanında tamamlanması, tasarruf tedbirleri açısından büyük önem taşıyor" diyerek, harcamaların etkili ve verimli bir şekilde yapılmasının sağlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, kamu kurumlarının vatandaşlara doğrudan hizmet sunma konusunda daha etkili bir iletişim kurmalarının önemine değindi.

Deprem Hazırlığı ve Kamu Binaları

Vali Gül, "Suriçi'ndeki kamu binaları taşınacak" diyerek, depreme dayanıklı alanların oluşturulmasının gerekliliğine dikkat çekti. Eğitim kurumlarının güvenliği ile ilgili olumlu gelişmelerin mevcut olduğunu belirtti.

Kamuda Tasarrufun Önemi

Gül, kamu kaynaklarının etkin kullanımı için tasarruf tedbirlerinin en üst düzeyde uygulanması gerektiğini belirterek, "Harcadığımız bir liraya kendi paramızdan daha fazla önem atfederek bu süreci yönetmeliyiz" şeklinde konuştu.

Toplantıda, kamu kurumlarının kullanmadıkları bina ve arazilerin değerlendirilmesini talep eden Vali Gül sözlerini şu şekilde tamamladı: "İşlerimizi birebir takip ettiğimizde, emeklerimizin karşılığını alırız."

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 2. Dönem Toplantısı, Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığındaki toplantıya kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 2. Dönem Toplantısı, Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığındaki toplantıya kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 2. Dönem Toplantısı, Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığındaki toplantıya kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.