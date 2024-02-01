İstanbul 688 Gündür Hasret, 700'e Ulaşma Riski Var! Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova da Alarm Verildi

İstanbul’da Kar Tarihe mi Karışıyor? Marmara Bölgesi’nde Küresel Isınma Endişesi!

İstanbul, 688 gündür beyaz gelinliğini giyemiyor. Şehir merkezinde kuvvetli kar yağışı alamayan İstanbul, küresel iklim değişikliğinin etkilerini hissediyor. Meteoroloji bilgileri paylaşım sitesi Hava_Forum, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul şehir merkezi, 688 gündür kuvvetli kar alamıyor, beyaz gelinliği giyemiyor. Bu sayının 700’lere ulaşma riski bulunuyor…” ifadelerini kullandı.







Küresel İklim Değişikliği Tehdidi

Hava_Forum’un paylaştığı veriler, küresel iklim değişikliğinin Marmara bölgesindeki etkilerini gösteriyor. Uzmanlar, İstanbul’da artan hava sıcaklığının, yakın bir gelecekte Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova gibi diğer illerimizde de görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Bu durum, hem tarım hem de turizm sektörleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ayrıca, kar yağışının azalması, su kaynaklarının azalmasına ve kuraklık riskinin artmasına da yol açıyor.

Önlem Alınması Gerekiyor

Uzmanlar, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için önlem alınması gerektiğini vurguluyor. Fosil yakıtların kullanımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi, enerji verimliliğinin artırılması, ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, atık yönetiminin iyileştirilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması gibi adımların atılması gerektiğini söylüyor. Ayrıca, bireysel olarak da çevre bilincinin artırılması, tasarruf yapılması, geri dönüşümün yapılması, toplu taşıma araçlarının kullanılması gibi davranışların benimsenmesi gerektiğini ifade ediyor.