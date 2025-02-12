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İstanbul'a AKOM'dan Buzlanma ve Don Uyarısı

AKOM, İstanbul'da bu gece ve sabah buzlanma ile don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:17
İstanbul'a AKOM'dan Buzlanma ve Don Uyarısı

İstanbul İçin Kritik Hava Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu gece ve yarın sabah yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağışlar Sona Eriyor

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'u etkisi altına alan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesinin beklendiği ifade edildi. Meteorolojik tahminler, bu gece ve 13 Şubat Perşembe sabah saatlerinde sıcaklığın 0-3 derece aralığında seyredeceğini öngörüyor.

Yolda Güvenlik Önlemleri

Açıklamada, buzlanma ve don olaylarına karşı yollarda, meydanlarda ve üst geçitlerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. İBB ekiplerinin tuzlama çalışmaları gerçekleştirdiği bilgisi verildi. Öğleden sonra ise hava sıcaklığının artarak mevsim normallerine ulaşması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu gece ve yarın sabah...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu gece ve yarın sabah yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. İBB ekiplerinin tuzlama çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu gece ve yarın sabah...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu gece ve yarın sabah yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. İBB ekiplerinin tuzlama çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

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