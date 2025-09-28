İstanbul'a Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji: Marmara'nın İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde bu geceden yarına öğleye kadar yerel kuvvetli sağanak bekleniyor; sel ve ulaşım riskine dikkat.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 14:21
İstanbul'a Kuvvetli Sağanak Uyarısı

İstanbul'a Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için uyarı

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ile çevrelerinde bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerine kadar Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un her iki yakasının kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Yetkililer, sağanak nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.

