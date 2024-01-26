İstanbul'a Ocak ayında kar yağacak mı? Hafta sonu için uzmandan sevindiren açıklama

İstanbul’a Kar Geliyor mu? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Flaş Açıklama

İstanbul’da hafta sonu için kar yağışı beklentisi var. Ancak meteoroloji uzmanı Orhan Şen, bu beklentinin gerçekleşmesinin zor olduğunu söyledi. Şen, X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da Pazar günü sıcaklığın 6 dereceye düşeceğini, Pazar gecesi ve Pazartesi günü ise kuvvetli kuzeyli yel (KKY) esebileceğini ancak kar yağışı ihtimalinin az olduğunu belirtti. Şen, sıcaklığın 2 derece daha düşmesi gerektiğini, yarın tekrar analiz yapacaklarını ve durumun değişebileceğini ifade etti.





İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI İHTİMALİ DÜŞÜK

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da hafta sonu için kar yağışı beklentisine dair açıklamalarda bulundu. Şen, İstanbul’da Pazar günü sıcaklığın 6 dereceye düşeceğini, Pazar gecesi ve Pazartesi günü ise kuvvetli kuzeyli yel (KKY) esebileceğini ancak kar yağışı ihtimalinin az olduğunu söyledi. Şen, sıcaklığın 2 derece daha düşmesi gerektiğini, yarın tekrar analiz yapacaklarını ve durumun değişebileceğini ifade etti.

Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Pazar günü İstanbul’da sıcaklık 6 dereceye düşer. Pazar gecesi ve Pazartesi KKY yapabilir ama Kar yağışı ihtimali az görülüyor. Sıcaklık yeterli değil. Değişir mi, yarın tekrar analiz yaparız. Sıcaklığın 2 derece daha düşmesi gerek.”

İSTANBUL’DA HAFTA SONU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul’da hafta sonu için hava durumu şöyle olacak:

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu, 11 derece.

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, 6 derece.

Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, 7 derece.

İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’da kar yağışı ihtimali düşük. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sıcaklığın 6 dereceye düşeceğini ancak kar yağışı için 2 derece daha düşmesi gerektiğini söyledi.



İstanbul’da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Cumartesi 11, Pazar 6, Pazartesi 7 derece olacak. Pazar gecesi ve Pazartesi kuvvetli kuzeyli yel esebilir.

İstanbul’da kar yağışı ne zaman olacak? İstanbul’da kar yağışı ne zaman olacağı kesin olarak bilinmiyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, yarın tekrar analiz yapacaklarını ve durumun değişebileceğini belirtti.