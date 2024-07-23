İstanbul'a Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul'da Sağanak Geçişleri Bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehirde öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hava Durumu ve Sıcaklıklar

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hava sıcaklığı 28 derece civarlarında seyrediyor. Rüzgar ise poyrazdan orta kuvvette ve zaman zaman güçlü bir şekilde esecek. Öğle saatlerinde sıcaklıkların 33 dereceye kadar yükselebileceği ifade edildi.

Yağışların Etkisi

Öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, son iki haftadır yaşanan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltması bekleniyor.

Gelecek Günler İçin Hava Tahmini

Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, 1-2 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. İstanbul'da sıcaklıkların 5 Ağustos'a kadar mevsim normalleri ile 1-3 derece arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.