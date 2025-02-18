İstanbul'a Sibirya Soğukları Geliyor: Kar ve Fırtına Uyarısı

İstanbul İçin Şiddetli Hava Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava dalgaları nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceğini ve kar yağışıyla birlikte fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

Turuncu Kodlu Uyarı

AKOM, İstanbul ve çevresi için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Açıklamada, yarından itibaren öğle saatlerinde etkili olacak sert hava koşulları nedeniyle İstanbulluların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Hava Koşullarında Beklentiler

Yarın saat 10.00'dan itibaren fırtınanın etkisi hissedilmeye başlanacak. Aynı gün saat 12.00'den itibaren ise yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00'den itibaren İstanbul genelinde etkili kar yağışı bekleniyor. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetinin artması ve hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam etmesi öngörülüyor.

Kar Kalınlıkları ve Olumsuz Hava Koşulları

Kar kalınlığının ise bölgelere göre değişeceği belirtildi. E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde ise 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

Don Olayları ve Ulaşımda Aksamalar

Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği belirtilerek, bu durumda buzlanma ve don olayları yaşanabileceği vurgulandı. AKOM, özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğal gaz kesintileri, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve soba zehirlenmeleri gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Güvenlik Önlemleri

Ayrıca, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğal gaz ve elektrik tesisatlarının korunması, sokakta kalanlar için sıcak barınak ve canlılar için yiyecek temin edilmesi gerektiği vurgulandı. Hava koşullarının İstanbul'da en az bir hafta boyunca etkili olacağı bekleniyor ve gelişmeler AKOM ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün duyurularından takip edilmelidir.