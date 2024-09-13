İstanbul Adalet Sarayı'nda Karanlık Olay: Kasten Öldürme Davasında Kavga Çıktı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda Kaotik Anlar

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, "kasten öldürme" suçuyla yargılanan bir sanığın almış olduğu ceza sonrası tartışmalar büyüdü. Sanık Serkan Sülüktekin, 28 Nisan 2023 tarihinde erkek kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Gernas Kalkan'ın davasında, Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın Ardından Gergin Anlar

Mahkemenin kararının açıklanmasının hemen ardından, sanığın ailesi ile müştekilerin bulunduğu grup arasında argo bir tartışma başladı ve bu kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Taraflar, birbirlerine yumruklarla saldırırken, adliye güvenlik ekipleri süratle olaya müdahale etti. Güvenlik görevlileri, olayın daha fazla büyümesini engellemek amacıyla tarafları ayırmayı başardı.

Olayı çevredeki bir vatandaş, cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı ve görüntüler kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Adalet Sarayı'ndaki bu olay, davanın taraflarının yaşadığı gerginlikleri bir kez daha gözler önüne serdi.