İstanbul Adliyesi'ne Yönelik Eylem İçin İki DHKP-C Şüphelisi Tutuklama Talebiyle Hakimlikte

DHKP-C'ye yönelik soruşturmada, İstanbul Adliyesi'ne eylem için keşif yapan iki şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:54
İstanbul Adliyesi'ne Yönelik Eylem İçin İki DHKP-C Şüphelisi Tutuklama Talebiyle Hakimlikte

İstanbul Adliyesi'nde Keşif Yapan İki Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

Silahlı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Adliyesi'ne eylem için keşif yaptıkları belirlenen iki şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

31 Mart-17 Nisan Tarihleri Arasında Eylem Arayışı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucu, DHKP-C'nin etkisinin artırıldığı tespit edilen Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içerisinde iki şüpheli belirlendi. Bu şüphelilerin, sözde devrim şehitlerinin anıldığı 30 Mart-17 Nisan haftasında aktif olarak eylem arayışında oldukları ifade edildi.

Şüphelilerin Gözaltı Süreci

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda yürütülen operasyonda, örgütle ilişkilendirilen Yıldız T. (77) ve Selda Ö. (49) gözaltına alındı. Yıldız T.'nin iki, Selda Ö.'nün ise beş arşiv kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyet İşlemlerinin Tamamlanmasının Ardından

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta yapılan ifadelerinin ardından, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliği'ne sevk edildiler.

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