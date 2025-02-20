İstanbul Adliyesi'ne Yönelik Eylem Planı: DHKP-C'li İki Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Adliyesi'ne yönelik keşif yapan DHKP-C'li iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:02
İstanbul Adliyesi'ne Yönelik Eylem Planı: DHKP-C'li İki Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Adliyesi'ne Yönelik Keşif Eylemi

Silahlı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturmada, İstanbul Adliyesi'ne yönelik eylem hazırlığında bulunan iki şüpheli tutuklandı.

Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği İçindeki Bağlantıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, örgütün açık alan yapılanmasında yer alan Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. Bu kişiler, sözde devrim şehitlerinin anıldığı 30 Mart-17 Nisan haftasında eylem arayışına girmişlerdi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Başsavcılığın talimatıyla, terör örgütü DHKP-C kapsamında daha önce arşiv kaydı bulunan Yıldız T. (77) ve Selda Ö. (49) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Hakimlikteki sorguları sonrasında, her iki şüphelinin de tutuklanmalarına karar verildi.

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