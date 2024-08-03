İstanbul Adliyesi'ne Yönelik Terör Saldırısına İlişkin İddianame Hazırlandı

İstanbul Adliyesi Terör Saldırısı İddianamesi

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yapılan terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. 6 Şubat'ta meydana gelen olayda, DHKP/C terör örgütü mensupları Emrah Yayla ve Pınar Birkoç ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybederken, 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır.

Sanıklarla İlgili Değerlendirmeler

19 sanık hakkında, 'DHKP/C'ye üye olmak' suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. Hazırlanan iddianamede, örgütün yapısını ve önemli isimlerini tanıtan bilgilere de yer verildi. Örgüt merkezi komitesi içinde yer alan Fehriye Erdal, Zerrin Sarı gibi şahısların yanı sıra, sanık Necmiye Birkoç'un örgütün sözde mahalli alan sorumlusuyla Ayten Öztürk'ün Türkiye sorumlusuydu.

Saldırıya Yönelik Planlama Süreci

İddianame içerisinde, sanıklardan Hakan İnci'ye dair gizli tanık ifadeleri dikkat çekiyor. Tanık; 2016 başlarında, DHKP/C'nin Dilek Doğan'ın ölümünün ardından kurduğu 'adalet çadırı' ile ilgili komitelerin oluşturulduğunu belirtti. Bu komitelerden birinin sözde sorumluluğuna Necmiye Birkoç'un dahil olduğu aktarıldı.

Tanık ayrıca, bu komite tarafından Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi'ne yönelik silahlı eylem kararının alındığını ve bu saldırı için görevli kişilerin isimlerini paylaştığını bildirdi. Saldırganlar arasında Pınar Birkoç'un da bulunduğu vurgulandı.

Dev-Genç Yapılanmasına İlişkin Bilgiler

Gizli tanık, Dev-Genç yapılanması içinde de Pınar Birkoç ve Hakan İnci gibi birçok kişinin faaliyet gösterdiğini anlattı. Bu ifadeler, terör örgütünün gençlik yapılanmalarındaki etkinliğini gözler önüne seriyor.