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İstanbul Adliyesi'ne Yönelik Terör Saldırısında 19 Sanığa Dava Açıldı

İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısında 19 sanığa terör örgütüne üye olmaktan dava açıldı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 13:43
İstanbul Adliyesi'ne Yönelik Terör Saldırısında 19 Sanığa Dava Açıldı

İstanbul Adliyesi'nde Terör Saldırısına Dava Açıldı

6 Şubat’ta İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden bir vatandaş ve yaralanan 6 kişi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 sanığa dava açtı.

Polis Kontrol Noktasına Yapılan Saldırı

Saldırganların, iki terörist tarafından gerçekleştirilerek etkisiz hale getirildiği olayda, Dilfiraz Karataş isimli bir vatandaş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Soruşturma sonunda hazırlanan 70 sayfalık iddianamede, sanıkların terör örgütü DHKP/C'ye üye oldukları iddia edildi.

Olayın Detayları

İddianamede, olay günü teröristlerin polis memurlarına saldırdığı ve biber gazı kullanarak kaçmaya çalıştıkları detaylandırıldı. Eylemcilerin açtığı ateş sonucunda Karataş'ın yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Savcılıktan Aile Açıklaması

Necla Birkoç, kardeşi Pınar Birkoç'un terör örgütü ile olan bağlantısını kesme çabalarının sonuçsuz kaldığını belirterek, "Pınar bu toplulukla bağını kesmek yerine bizimle bağını kesti" diye konuştu.

Ceza Talepleri

Olayla bağlantılı olarak 19 sanık için 15 yıl hapis cezası talep edilirken, Emrah Yayla ve Pınar Birkoç hakkında da çeşitli suçlamalarla kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Duruşma Tarihi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame doğrultusunda, sanıkların yargılanması 31 Ekim'de başlayacak.

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