İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında 23 zanlı adliyeye sevk

Gözaltılar ve adliyeye sevk

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri bitirilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alınıyor.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı kapsamında, devletin ihracat yoluyla döviz getiren şirketlere yüzde 3 destek verdiği belirtildi.

Soruşturmada, bazı kişilerin devlet desteğini almak amacıyla altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği, ithal edilen madenin ülkedeki ocaklarda eritildiği, eritilen altının asit solüsyonlarla karıştırılarak işlenmiş gösterildiği ve ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin yurt dışına çıkarılarak döviz kazancı sağlandığı iddia edildi.

Soruşturmaya göre, İAR sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç, İAR çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ çalışanı Bülent Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu ve İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek gibi isimlerin, kendileri ve şirket çalışanları adına 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu öne sürüldü.

Soruşturmada, bu şirketler aracılığıyla kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543.634.253 dolar ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği alınarak, sistemli bir organizasyonla devletin 12.537.560 dolar zarara uğratıldığı tespit edildiği belirtildi.

Şüpheliler hakkında 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul genelinde 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda ilk etapta 21 şüpheli gözaltına alındı; devam eden çalışmalarda firari olan 2 şüpheli daha yakalanarak toplam 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.