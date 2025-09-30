İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden Kan Bağışı Etkinliği

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğinde kurum personeli, hükümlüler ve gönüllüler kan vererek ihtiyaç sahibi hastalara destek oldu.

Etkinliğin amacı

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, etkinlik toplum sağlığını desteklemek ve kan bağışının hayati önemine dikkat çekmek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinlik, "Bir damla kan, birden fazla hayata can" sloganı ile düzenlendi; katılımcılar kan bağışı yaparak ihtiyaç sahibi hastalara umut oldu.

Müdürün açıklaması

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, "kan bağışının yalnızca sağlık alanındaki bir ihtiyacın karşılanması değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın en güçlü göstergelerinden biri olduğunu" belirtti. Sancı, bu bilinçle hareket ettiklerini ve faaliyeti her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiklerini kaydetti.