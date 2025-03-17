İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Meteoroloji, İstanbul, Ankara ve Bolu'da kar tatili uyarısında bulunarak 26 ilde hava felaketi bekliyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 00:01
İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

İstanbul, Ankara ve Bolu İçin Kar Tatili Uyarısı!

Hafta sonu yaz mevsimine geçiş yapan Türkiye'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kritik hava durumu uyarıları yapıldı. Ülke genelinde gözlemlenen sıcaklık değişimi, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde termometrelerin eksi değerlere inmesiyle sonuçlanacak.

Felaket Senaryoları İl İl Açıklandı

Bugün itibariyle Türkiye’nin birçok bölgesinde hava durumu birden değişiyor. İstanbul, Ankara ve Bolu için kar fırtınası ve olumsuz hava şartları bekleniyor. Okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, Meteoroloji'nin yayınladığı raporda, 26 il için sarı kodlu alarm verildiği vurgulandı.

26 İL İÇİN SARIL KODLU UYARI: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.

Ciddi Hava Olaylarına Dikkat!

Meteoroloji, sağanak yağış ve kar gibi tehlikeli hava olaylarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bugün öğle saatlerinden itibaren iç Ege’den İç Anadolu’ya uzanan geniş bir alanda, güney ve güneybatıdan esecek rüzgarın şiddetli fırtınalara dönüşmesi bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Ankara Valiliği'nden Kritik Uyarı

Ankara Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisine dikkat çekti. Vatandaşların, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

İstanbul'da Hava Nasıl Olacak?

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava, 18 Mart Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının 10 ila 15 derece birden düşmesine yol açacak. Ankara, Bolu ve Erzurum'da, sıcaklıkların eksi değerlere düşeceği tahmin edilirken, İstanbul’un sıcaklıkları 2 derece olarak öngörülüyor.

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