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İstanbul Arıcıları Hasada Başladı: Balda Kalite ve Çeşitlilik

İstanbul'daki arıcılar ayçiçeği balı hasadına başladı. Arıcılığın önemi ve zorlukları hakkında detaylar.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 11:08
İstanbul Arıcıları Hasada Başladı: Balda Kalite ve Çeşitlilik

İstanbul Arıcıları Ayçiçeği Balı Hasadına Başladı

İstanbul'un kuzey kırsalında yaklaşık 1500 arıcı, ayçiçeği balı hasadına başladı. İstanbul Arıcılar Birliği Başkanı Onur Çilenk, İstanbul'un yıllık bazda 3 ton bal üretimi gerçekleştirdiğini belirtti.

İstanbul'un Koloni İklimi

Çilenk, İstanbul'un Türkiye genelinde 9. sırada yer aldığını vurgulayarak, kentte yaklaşık 150 bin koloni bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, İstanbul'daki arı ürünleri üretimi genel sektöre önemli bir katkı sağlıyor.

Bal Kalitesinde Dünya Sıralaması

Türkiye'nin bal kalitesi konusunda dünyada birinci sırada olduğunu belirten Çilenk, "3 bin 500 floraya sahibiz. Endemik bitkilerimiz var ve bu durum dünya genelinde eşsizdir," ifadelerini kullandı.

Çam Bölgesine Geçiş

Ayçiçeği hasadının sona ermesinin ardından arıcıların çam bölgesine hareket ederek çam balı üretimine geçeceklerini kaydeden Çilenk, her mevsimde farklı bal çeşitleri ürettiklerini ifade etti.

Arıcıların Zorlukları ve Fırsatları

Şile bölgesinde arıcılık yapan Zeynep Toksöz, arılardan korktuklarını ancak zamanla onlarla iç içe yaşamaya başladıklarını vurguladı. Arıcılık, kadın için zorlayıcı bir iş olsa da, güzel canlılarla birlikte çalışmanın getirdiği memnuniyeti dile getirdi.

Çilenk, İstanbul'daki flora çeşitliliğinin arıcılığa sağladığı avantajların yanı sıra halkın arılara karşı duyarlılığının da önem arz ettiğini dile getirdi. "Arı olmazsa hayat olmaz," diyen Çilenk, bu konuda kamuoyunun bilinçli olduğunu söyledi.

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