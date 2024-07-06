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İstanbul Avcılar'da zincirleme kaza meydana geldi! 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

İstanbul Avcılar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Kazada 5 araç hasar gördü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 17:26
İstanbul Avcılar'da zincirleme kaza meydana geldi! 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

İstanbul Avcılar'da yaşanan zincirleme trafik kazasında, 5 aracın karıştığı olayda 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikametinde büyük bir trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde seyreden Ukrayna plakalı bir otobüsün, önünde ilerleyen kamyona çarpmasıyla başladı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasa kapağı yerinden çıktı ve otobüsün camlarını kırarak çevreye savruldu. Savrulan kapak, ardından iki otomobile daha çarptı.

İKİ ÇOCUK DAHİL 8 YARALI

Zincirleme trafik kazasına toplamda 5 araç karıştı. Kazada 2’si çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ve yolcuları arasında ciddi yaralanmaların olması, olayın ciddiyetini daha da artırdı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara anında müdahale ederek, durumlarının stabil olmasını sağladı. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla hastanelere taşındı. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana gelen kaza, bölgede büyük bir trafik yoğunluğuna neden oldu. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu ve sürücüler alternatif yolları kullanmak zorunda kaldı. Trafik ekipleri, kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için yoğun bir çaba sarf etti. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

GÖRGÜ TANIKLARININ ANLATIMLARI

Kazaya karışan araç sürücülerinden biri olan Mustafa Yanaral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Yanaral, "Otobüs sağa çekip kamyona vurdu. Kamyona vurunca kamyonun kasası sol tarafa savrularak otobüsün camlarını kırdı ve ardından bizim aracımıza çarptı. Kamyonun kasası sol tarafı biçti. Otobüsün sol tarafında oturan herkes yaralandı. Toplamda 5 araç kazaya karıştı. Biz önde olduğumuz için kamyon vurunca biz de öndeki araca çarptık" dedi.

Kaza sonucu araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi. Otobüsün camları tamamen kırıldı ve kamyonun kasa kapağı yerinden çıktı. Diğer araçlarda da büyük çaplı hasar oluştu. Kazada yaralanan 8 kişinin tedavileri hastanelerde devam ediyor. Polis ekipleri, kazanın nedenini araştırmak için olay yerinde incelemeler yaptı.

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