İstanbul AVM Mağazaları Bir Günlük Kazançlarını Gazze'ye Bağışladı

STK işbirliğiyle yürütülen "Gazze'ye Umut Ol" kampanyasına esnafın destek çağrısı

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) öncülüğünde yürütülen "Gazze'ye Umut Ol" kampanyası kapsamında, Ümraniye, Bayrampaşa ve Kağıthane'deki alışveriş merkezlerinde bulunan mağaza sahipleri bugün elde edecekleri kazançlarını Gazze'deki kardeşlerine bağışlıyor.

Kampanya, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı işbirliğiyle yürütülüyor. Uygulamaya ilişkin basın açıklaması Ümraniye'deki Sur Yapı Metrogarden önünde yapıldı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal burada yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını ve en temel insani değerleri hiçe sayarak, Gazze'de yüz binlerce masumu katlettiğini söyledi.

Özdal'ın açıklamasından öne çıkan ifadeler şöyle: "Gazze'nin altyapısı çöktü, ekonomisi yıkıldı, sağlık sistemi felç oldu. Bu tablo, sadece bir bölgenin değil, insanlığın yüreğinde açılmış büyük bir yaradır. Irkçı, Siyonist, insanlık düşmanı rejimin, Gazze halkına yönelik etnik temizliğe, Holokost saldırılarına karşı sivil dünya harekete geçti. Vicdanı diri insanlar ayağa kalktı."

Özdal, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın sokaklara dökülüp protesto gösterileri düzenlendiğini, uluslararası mahkemelerde davalar açıldığını, yardım kampanyaları başlatıldığını ve yardım filolarının yola çıktığını hatırlattı.

Özdal, sözlerine şu şekilde devam etti: "Devletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimizle, hayırsever insanlarımızla, esnafımızla Filistin halkının yanında olduk. Bugün de Ümraniye Çekmeköy Metrogarden AVM, Bayrampaşa ve Kağıthane Axis AVM ve bu AVM'deki kıymetli esnaflarımız 'Gazze'ye Umut Ol' çağrısına gönülden cevap veriyor. Bir günlük kazancını Gazze'deki kardeşlerine bağışlayarak adeta bir direniş hattı kuruyor. Bu sadece bir yardım değil, dayanışma, onur duruşudur. Bir esnafın bir günlük emeği, bir çocuğun yeniden gülümsemesi, bir annenin yeniden umut etmesi demektir."

Basın açıklamasında ayrıca, yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki insani krizin derinliği vurgulandı ve yardım çağrısına destek verenlerin dayanışma mesajları öne çıkarıldı.

Özdal, etkinlik kapsamında toplanacak yardımların sahada aktif çalışan Türk sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kısa sürede Gazze'ye ulaştırılacağını belirtti.

