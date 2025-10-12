İstanbul AVM Mağazaları Bir Günlük Kazançlarını Gazze'ye Bağışladı

Ümraniye, Bayrampaşa ve Kağıthane'deki AVM mağazaları, STK'lerin 'Gazze'ye Umut Ol' kampanyası kapsamında bir günlük kazançlarını Gazze'ye gönderiyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 13:22
İstanbul AVM Mağazaları Bir Günlük Kazançlarını Gazze'ye Bağışladı

İstanbul AVM Mağazaları Bir Günlük Kazançlarını Gazze'ye Bağışladı

STK işbirliğiyle yürütülen "Gazze'ye Umut Ol" kampanyasına esnafın destek çağrısı

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) öncülüğünde yürütülen "Gazze'ye Umut Ol" kampanyası kapsamında, Ümraniye, Bayrampaşa ve Kağıthane'deki alışveriş merkezlerinde bulunan mağaza sahipleri bugün elde edecekleri kazançlarını Gazze'deki kardeşlerine bağışlıyor.

Kampanya, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı işbirliğiyle yürütülüyor. Uygulamaya ilişkin basın açıklaması Ümraniye'deki Sur Yapı Metrogarden önünde yapıldı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal burada yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını ve en temel insani değerleri hiçe sayarak, Gazze'de yüz binlerce masumu katlettiğini söyledi.

Özdal'ın açıklamasından öne çıkan ifadeler şöyle: "Gazze'nin altyapısı çöktü, ekonomisi yıkıldı, sağlık sistemi felç oldu. Bu tablo, sadece bir bölgenin değil, insanlığın yüreğinde açılmış büyük bir yaradır. Irkçı, Siyonist, insanlık düşmanı rejimin, Gazze halkına yönelik etnik temizliğe, Holokost saldırılarına karşı sivil dünya harekete geçti. Vicdanı diri insanlar ayağa kalktı."

Özdal, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın sokaklara dökülüp protesto gösterileri düzenlendiğini, uluslararası mahkemelerde davalar açıldığını, yardım kampanyaları başlatıldığını ve yardım filolarının yola çıktığını hatırlattı.

Özdal, sözlerine şu şekilde devam etti: "Devletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimizle, hayırsever insanlarımızla, esnafımızla Filistin halkının yanında olduk. Bugün de Ümraniye Çekmeköy Metrogarden AVM, Bayrampaşa ve Kağıthane Axis AVM ve bu AVM'deki kıymetli esnaflarımız 'Gazze'ye Umut Ol' çağrısına gönülden cevap veriyor. Bir günlük kazancını Gazze'deki kardeşlerine bağışlayarak adeta bir direniş hattı kuruyor. Bu sadece bir yardım değil, dayanışma, onur duruşudur. Bir esnafın bir günlük emeği, bir çocuğun yeniden gülümsemesi, bir annenin yeniden umut etmesi demektir."

Basın açıklamasında ayrıca, yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki insani krizin derinliği vurgulandı ve yardım çağrısına destek verenlerin dayanışma mesajları öne çıkarıldı.

Özdal, etkinlik kapsamında toplanacak yardımların sahada aktif çalışan Türk sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kısa sürede Gazze'ye ulaştırılacağını belirtti.

İstanbul'da, bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) öncülüğünde yürütülen "Gazze'ye Umut Ol"...

İstanbul'da, bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) öncülüğünde yürütülen "Gazze'ye Umut Ol" kampanyası kapsamında bazı AVM'lerdeki mağaza sahipleri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla bugün elde edecekleri kazançlarını Filistinlilere gönderiyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı işbirliğiyle yürütülen kampanyaya ilişkin Ümraniye'deki Sur Yapı Metrogarden önünde basın açıklaması yapıldı.

İstanbul'da, bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) öncülüğünde yürütülen "Gazze'ye Umut Ol"...

İLGİLİ HABERLER

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Abdi Bulut Kilis'te Kabri Başında Anıldı
2
Osaka Expo 2025: Sağlık Hizmetleri ve Robotik Pavyonlar İlgi Odağı
3
İstanbul AVM Mağazaları Bir Günlük Kazançlarını Gazze'ye Bağışladı
4
İsrailliler Batı Şeria’da 3 Aracı Yaktı, 150 Zeytin Ağacı Söküldü
5
Erzurum'da 40 Şehit, Gazi ve Polis Çocuğu Palandöken ile Narman-Uzundere'yi Gezdi
6
Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı: "Okuyan Aile, Düşünen Nesil" temasıyla 100 yayınevi, 75 yazar
7
Trakya'da Su Kayıpları: Şehir Şebekelerinde Kayıp-Kaçak Yüzde 40

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?