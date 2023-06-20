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İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Öğrencileri 100. Yıl Ankara Koleksiyonu Hazırladı

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İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Öğrencileri 100. Yıl Ankara Koleksiyonu Hazırladı
İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı öğrencileri, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılına özel olarak Başkent Ankara'yı konu alan bir koleksiyon hazırladı. Atık kumaşları kullanarak tasarladıkları 26 kostümden oluşan koleksiyon, Ankara'da yapılacak özel bir defilede sergilenecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı öğrencileri, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılına özel olarak Başkent Ankara'yı konu alan bir koleksiyon hazırladı. Atık kumaşları kullanarak tasarladıkları 26 kostümden oluşan koleksiyon, Ankara'da yapılacak özel bir defilede sergilenecek. Moda Tasarım Bölüm Başkanı Nihal Bolkol, öğrencilere sürdürülebilirlik konusunda eğitim verdiklerini ve atık kumaşları nasıl değerlendirebileceklerini öğrettiklerini belirtti.

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