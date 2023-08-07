İstanbul Bağcılar'da oturanlara kötü haber: Belediye Başkanı duyurdu

Uzmanlar, İstanbul'un olası depremiyle ilgili sürekli uyarılarda bulunuyor ve yapıların güçlendirilmesi veya dönüştürülmesi çağrısında bulunuyor. Bu kritik uyarıların altını çizen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçedeki vahim durumu kamuoyuyla paylaştı. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Bağcılar'da tam 180 bin riskli yapının bulunduğunu açıkladı.



YAPILARIN YÜZDE 70'İ RİSKLİ

Başkan Özdemir, 2011 yılında Kentsel Tasarım Müdürlüğünü kurduklarını ve dönüşüm için çalışmaların başladığını belirtti. Özellikle 1999 yılı öncesinde yapılan yapıların büyük bir kısmının riskli olduğuna dikkat çekti. İlçedeki yaklaşık 250 bin bağımsız bölümün yüzde 70'inin 1999 öncesi yapıldığını ifade ederek, bu nedenle yüzde 70'inin riskli yapılar olduğunu vurguladı.

Bağcılar Belediyesi olarak vatandaşlara teknik hizmet verdiklerini ve dönüşüm sürecinde müteahhitlerle işbirliği yapıldığını açıklayan Özdemir, hızlı bir dönüşüm için çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık 70 bin yapının depreme dayanıklı olduğunu belirten başkan, geri kalan 180 bin yapının riskli olduğunu dile getirdi.

Son bir yılda 1500 konutun yıkıldığını ve 1500 konutun da TOKİ ile birlikte dönüşeceğini belirten Özdemir, toplamda 4 bin 500 konutluk bir dönüşümün başladığını ifade etti. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle Demircan, Ece ve Aspir Uşaklar sitelerinde dönüşüm çalışmalarının hız kazandığını belirtti.

Bağlar Mahallesi'nde de Yeşilyuvam Sitesi'nin dönüşüm sürecine başlayacaklarını açıklayan Başkan Özdemir, Göztepe'deki riskli alanlarla ilgili de çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, riskli yapıların dönüştürülmesi için büyük bir çaba sarf ettiklerini ve vatandaşların güvenli yapılarla buluşması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu kritik süreçte İstanbul'daki tüm ilçelerin benzer çalışmalara öncelik vermesi ve deprem riskinin azaltılması için aktif adımlar atması gerektiğini vurguladı.