İstanbul baraj doluluk oranları son 10 yılın zirvesine çıktı! İşte Şubat ayı güncel rakamlar

İstanbul Barajları Doluyor: Yaz’a Yüzde 100’le Girebiliriz

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte hızla artıyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, paylaşım platformu X’ten yaptığı açıklamada, barajlardaki su seviyesinin son 10 yılın en yükseği olduğunu söyledi.



Barajlardaki Su Seviyesi Son 10 Yılın En Yükseği

Ökten, “Barajlarımız hızla yükselişe devam ediyor. Doluluk oranı şu an yüzde 71.38! Bu, son 10 yılın en yüksek seviyesi. Bu yıl yağışlar çok iyi gitti. Şubat ayında da yağışlı hava devam edecek. Bu gidişle yaz aylarına yüzde 100 dolu olarak girebiliriz” dedi.





Ökten, barajlardaki su seviyesinin artmasının hem İstanbul’un su sorununu çözeceğini hem de tarımsal faaliyetlere katkı sağlayacağını belirtti.

İstanbul’da Hava Durumu Nasıl Olacak?





Türkiye bugün Perşembe günü yağışsız bir gün geçiriyor, ancak bu durumun uzun sürmeyeceği öngörülüyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Cuma'dan Pazara kadar sürecek yağışlı hava durumuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Şen'in açıklamalarına göre, Cuma akşamı İstanbul'a yağmur gelmesi bekleniyor. Kıbrıs Alçak basıncının bölgede yarattığı tahribatın Cuma günü ortaya çıkması öngörülüyor. Yağışın Cuma akşamı başlaması ve Cumartesi günü devam etmesi bekleniyor. Pazar günü ise yağışların azalması öngörülüyor.

Yağışın etkili olacağı bazı İstanbul ilçeleri arasında Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş bulunuyor. Bu ilçelerde yağış miktarının 10-20 mm arasında olması beklenirken, diğer ilçelerde bu miktarın 5-10 mm arasında değişmesi öngörülüyor.

İç kesimlerde ise buzlanma ve don olayı meydana geleceği belirtiliyor. Gece sıcaklıklarının eksi derecelere düşeceği iç kesimlerde zirai faaliyetlerle uğraşanların dikkatli olması ve bitkileri korumak için önlem almaları gerektiği vurgulanıyor.

Şen, yağışlı hava durumunun önümüzdeki hafta da devam edeceğini ancak sıcaklıkların yükselmeye başlayacağını ifade etti.