DOLAR
36,21 -0,33%
EURO
37,96 -0,15%
ALTIN
3.416,38 -0,53%
BITCOIN
3.516.787,73 -1,04%

İstanbul Barajları'nda Doluluk Oranı Yüzde 59,82'ye Yükseldi

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, yağışlar sayesinde yüzde 59,82'ye ulaştı. Geçen yıla göre önemli bir artış kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:28
İstanbul Barajları'nda Doluluk Oranı Yüzde 59,82'ye Yükseldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son dönem yağışların etkisiyle yüzde 59,82 seviyesine yükseldi.

Geçtiğimiz yıl 21 Kasım'da doluluk oranı yüzde 27,49 ile oldukça düşük bir seviyeye gerilemişti. Ancak, son günlerdeki yağışların ardından doluluk oranındaki artış dikkat çekici. Son bir haftada, barajlardaki doluluk oranı yüzde 6 artış göstererek günümüze ulaştı.

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk durumu ise şu şekildedir:

  • Istrancalar: yüzde 45,18
  • Terkos: yüzde 60,59
  • Sazlıdere: yüzde 46,91
  • Alibey: yüzde 46,94
  • Büyükçekmece: yüzde 55,87
  • Ömerli: yüzde 66,12
  • Darlık: yüzde 56,61
  • Elmalı: yüzde 100
  • Pabuçdere: yüzde 53,95
  • Kazandere: yüzde 76,48

Barajlar ve göletlerdeki azami su biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olarak kaydedilmiştir. Şu anda kente mevcut su miktarı ise 512 milyon 94 bin metreküp seviyesindedir.

Barajların yanı sıra, kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den bu ay toplam 113,58 milyon metreküp su temin edilmiştir.

Son 10 Yılın Doluluk Oranları

İSKİ'nin açıkladığı istatistiklere göre, İstanbul barajlarının yıllara göre doluluk oranları şöyle:

  • 2015: yüzde 92,88
  • 2016: yüzde 86,42
  • 2017: yüzde 85,82
  • 2018: yüzde 78,6
  • 2019: yüzde 90,35
  • 2020: yüzde 61,26
  • 2021: yüzde 46,11
  • 2022: yüzde 80,29
  • 2023: yüzde 32,97
  • 2024: yüzde 73,02

Bu veriler ışığında, 2023 yılındaki doluluk oranının yüzde 59,82 olarak ölçülmesi, İstanbul’un su kaynaklarının yeniden canlanmakta olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların da etkisiyle yüzde 59,82'ye...

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların da etkisiyle yüzde 59,82'ye çıktı. İstanbul'un önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 66,12 seviyesine yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların da etkisiyle yüzde 59,82'ye...

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların da etkisiyle yüzde 59,82'ye çıktı. İstanbul'un önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 66,12 seviyesine yükseldi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'li Belediyelerin Fiyat Politikaları Eleştirildi
2
Edirne'de Motosiklet-Minibüs Çarpışması Kask Kamerasında Kaydedildi
3
Batman'da Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
4
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Çanakkale'de İktidar Mesajı Verdi
5
Antalya'da Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti
6
Malatya'da Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
Rize'de Vefat Eden Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor