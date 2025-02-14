İstanbul Barajları'nda Doluluk Oranı Yüzde 59,82'ye Yükseldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son dönem yağışların etkisiyle yüzde 59,82 seviyesine yükseldi.

Geçtiğimiz yıl 21 Kasım'da doluluk oranı yüzde 27,49 ile oldukça düşük bir seviyeye gerilemişti. Ancak, son günlerdeki yağışların ardından doluluk oranındaki artış dikkat çekici. Son bir haftada, barajlardaki doluluk oranı yüzde 6 artış göstererek günümüze ulaştı.

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk durumu ise şu şekildedir:

Istrancalar: yüzde 45,18

Terkos: yüzde 60,59

Sazlıdere: yüzde 46,91

Alibey: yüzde 46,94

Büyükçekmece: yüzde 55,87

Ömerli: yüzde 66,12

Darlık: yüzde 56,61

Elmalı: yüzde 100

Pabuçdere: yüzde 53,95

Kazandere: yüzde 76,48

Barajlar ve göletlerdeki azami su biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olarak kaydedilmiştir. Şu anda kente mevcut su miktarı ise 512 milyon 94 bin metreküp seviyesindedir.

Barajların yanı sıra, kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den bu ay toplam 113,58 milyon metreküp su temin edilmiştir.

Son 10 Yılın Doluluk Oranları

İSKİ'nin açıkladığı istatistiklere göre, İstanbul barajlarının yıllara göre doluluk oranları şöyle:

2015: yüzde 92,88

2016: yüzde 86,42

2017: yüzde 85,82

2018: yüzde 78,6

2019: yüzde 90,35

2020: yüzde 61,26

2021: yüzde 46,11

2022: yüzde 80,29

2023: yüzde 32,97

2024: yüzde 73,02

Bu veriler ışığında, 2023 yılındaki doluluk oranının yüzde 59,82 olarak ölçülmesi, İstanbul’un su kaynaklarının yeniden canlanmakta olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların da etkisiyle yüzde 59,82'ye çıktı. İstanbul'un önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 66,12 seviyesine yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların da etkisiyle yüzde 59,82'ye çıktı. İstanbul'un önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 66,12 seviyesine yükseldi.