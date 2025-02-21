İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Kar Yağışlarıyla Yüzde 70'i Aştı

İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Kar Yağışlarıyla Yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı, son günlerde etkili olan kar yağışlarının ardından önemli bir artış gösterdi. Son bir haftada %10,23 yükselerek %70,05 seviyesine ulaştı. Bu veriler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşıldı.

Geçen Yıldan Gelen Fark

Geçtiğimiz yıl, 21 Kasım tarihinde barajlardaki doluluk oranı %27,49 seviyelerine kadar düşmüştü. Ancak, Çarşamba gününden itibaren etkisini artıran kar yağışlarıyla birlikte barajların doluluk oranı yeniden yükselişe geçti.

Barajlardaki Su Durumu

İstanbul genelinde barajlardaki su miktarları şu şekilde ölçüldü:

Alibey: %57,06

Büyükçekmece: %66,48

Darlık: %65,44

Elmalı: %91,71

Istrancalar: %99,12

Kazandere: %77,36

Pabuçdere: %74,88

Sazlıdere: %52,41

Terkos: %72,1

Ömerli: %74,43

Toplam su biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olan barajlarda, şu anki toplam su miktarı 599,77 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan Su Temini

Barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan, bu yıl şu ana kadar toplam 131,11 milyon metreküp su alındı. Dünkü su tüketimi ise 2 milyon 968 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Son 10 Yıldaki Doluluk Oranları

İSKİ istatistiklerine göre, son 10 yıldaki baraj doluluk oranları şöyle:

2015: %93,39

2016: %86,69

2017: %85,84

2018: %79,68

2019: %91,54

2020: %62,06

2021: %50,03

2022: %80,45

2023: %34,64

2024: %76,16

Bu veriler, İstanbul'un su kaynaklarının yönetimi açısından kritik bir dönemeci işaret ediyor.